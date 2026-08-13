Bratři z Opavy 19 let předstírali postižení. Z úřadů vylákali miliony

Dnes sedmatřicetiletý bratr své postižení začal předstírat v roce 2007. Tehdy začal se svými rodiči lhát lékařům i úředníkům, kteří ověřovali jeho soužití nebo zdravotní stav. Uměle vytvářeli situace, které je měli přesvědčit o potřebě neustálé péče a neschopnosti samostatně fungovat. „Nekomunikoval, předstíral těžkou retardaci, či tvrdě spal v dobách kontroly v místě bydliště,“ doplnil policejní mluvčí Jan Segsulka.
Další výmluvou měla být také bezdůvodná agresivita, kvůli které nemohli lékaři provést některá vyšetření. Podle rodičů tehdy jejich čerstvě plnoletý syn nedokázal komunikovat, ani si sám zajít na toaletu.
[clanek:896990]
O rok a půl mladší bratr začal s podobným chováním v roce 2010. „Do té doby téměř zdravý devatenáctiletý mladík absolvoval základní školu i několik ročníků střední školy. Dojem psychicky nemocného ještě navíc umocňoval vydáváním různých skřeků,“ popsal chování mladšího z bratrů Segsulka.
Podezřelým chováním dvou mužů se začali zabývat opavští kriminalisté. „Zjistili, že se oba bratři pohybují bez jakéhokoliv dozoru po území města Opavy, bez doprovodu navštěvují obchodní centra, uzavírají smlouvy o půjčky s nebankovními institucemi, či účastnické smlouvy s mobilními operátory. Vždy se velmi dobře dorozuměli a pohybovali se bez jakýchkoliv obtíží,“ dodal mluvčí.
[video:10506]
Mladší z bratrů byl dokonce řešen v rámci přestupkového jednání na opavském úřadě za hrubé jednání a slovní urážení během cesty vlakem. Informace o tom, že muži nevykazují žádné známky vážné psychické nemoci policistům potvrdili i další lidé, kteří s nimi přišli do kontaktu.
Policejní komisařka obvinila pět osob z trestného činu podvodu. „Díky němu měli společně neoprávněně získat přes 11,5 milionu korun. Mladší z bratrů 5,3 milionu korun a starší z nich přes 6,2 milionu korun. Třem obviněným mužům hrozí trest odnětí svobody od dvou do osmi let a dvěma ženám trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trestní sazbu v rozmezí od jednoho do pěti let,“ uzavřel mluvčí.