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Bratři z Opavy 19 let předstírali postižení. Z úřadů vylákali miliony

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Dva dospělí bratři z Opavy téměř devatenáct let předstírali mentální postižení. Dařilo se jim oklamat lékaře i úředníky, kteří jim přiznali invalidní důchod a sociální dávky. Podvod odhalili opavští kriminalisté. Pěti obviněným lidem teď hrozí několik let ve vězení.
Bratři z Opavy 19 let předstírali postižení. Z úřadů vylákali miliony

Bratři z Opavy 19 let předstírali postižení. Z úřadů vylákali miliony

Zdroj: Ostravská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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