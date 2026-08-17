Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

V chebské nemocnici začala fungovat pediatrická ordinace, pacienty dál přibývá

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V Karlovarské krajské nemocnici (KKN) v Chebu začala fungovat ordinace praktického lékaře pro děti a dorost. Podle ředitelky chebské nemocnice Miloslavy Lukešové registruje nové malé pacienty, kteří dosud neměli svého ošetřujícího lékaře. Přestavba bývalé lékárny, kde pediatrická ordinace sídlí, vyšla zhruba na osm milionů korun.
V chebské nemocnici začala fungovat pediatrická ordinace, pacienty dál přibývá

V chebské nemocnici začala fungovat pediatrická ordinace, pacienty dál přibývá

Zdroj: Karlovarská Drbna
Reklama
Další články z Karlovarská Drbna
Noční uzavírka ulice Na Vyhlídce v Karlových Varech změní také trasu linky 52
Noční uzavírka ulice Na Vyhlídce v Karlových Varech změní také trasu linky 52
Karlovarský kraj odstoupil od smlouvy na opravy SUPŠ
Karlovarský kraj odstoupil od smlouvy na opravy SUPŠ

Radní Karlovarského kraje rozhodli o odstoupení od smlouvy na rekonstrukci Střední umělecko-průmyslové...

Karlovarsko zná soupeře pro Ligu mistrů. Čeká ho polský favorit i mistři Německa a Španělska
Karlovarsko zná soupeře pro Ligu mistrů. Čeká ho polský favorit i mistři Německa a Španělska

Volejbalisté VK ČEZ Karlovarsko znají soupeře pro skupinovou fázi CEV Champions League 2027. Los je zařadil...

Kvalita vody v Karlovarském kraji se kvůli vedru zhoršuje
Kvalita vody v Karlovarském kraji se kvůli vedru zhoršuje

Pokračující teplé a suché počasí je jednou z příčin zhoršující se kvality vody v některých přírodních...

Pár platil nezletilým za odběr vajíček nebo oplodnění. Hrozí jim až 12 let vězení
Pár platil nezletilým za odběr vajíček nebo oplodnění. Hrozí jim až 12 let vězení

Kriminalisté stíhají devětačtyřicetiletého muže a dvaačtyřicetiletou ženy z Březové na Sokolovsku. Dvojice...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

Všechny články tohoto autora →
Karlovarská Drbna
Další články z kategorie Karlovarský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKarlovarský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.