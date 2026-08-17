Nejhorší koření z českých supermarketů. Češi ho kupují denně a dávají do všeho, ale vůbec neví, co v něm je

Sáhnete po žlutém sáčku s univerzálním dochucovadlem, sypete ho do polévky, na maso i do omáčky a máte pocit, že přidáváte koncentrovanou zeleninu a hrst koření. Etiketa na zadní straně ale vypráví úplně jiný příběh, který si málokdo přečte.
Sáčku vládne sůl, na koření zbývají drobky
Zkuste otočit balení a projet složení odshora dolů. Na prvním místě, tedy v největším množství, bývá u zeleninových kořenicích přípravků obyčejná kuchyňská sůl. U mnoha univerzálních směsí tvoří klidně přes polovinu obsahu. Sušené zeleniny, kvůli které si dochucovadlo vlastně kupujete, je v sáčku často jen kolem pětiny.
Zbytek doplňují zvýrazňovače chuti, cukr, škrob, případně barvivo a aroma. Sůl navíc v potravinách funguje i jako konzervant, takže když na obalu svítí nápis „bez konzervantů“, ještě to neznamená, že uvnitř najdete jen zeleninu a bylinky.
Přečtěte si také: Kadeřnice varuje seniorky. Těmto účesům se už v roce 2026 vyhněte. Přidávají vám zbytečně 5 let v obličeji Proč je v sáčku tak málo opravdové chuti
Vysvětlení je prosté a souvisí s penězi. Špetka glutamanu dodá plnou chuť i pokrmu, do kterého by jinak musela přijít pořádná dávka sušené zeleniny nebo koření. Výrobce tak sáhne po levnějším řešení: na dražších surovinách ušetří a jídlo přesto chutná. Vy si domů nesete hlavně sůl a levné plnivo, dochucené tak, aby připomínalo bohatý vývar.
Skrytá sůl, kterou si do jídla přisypáváte
A tady začíná ta méně příjemná část. Se spotřebou soli se Česko dlouhodobě drží mezi evropskými rekordmany. Podle Státního zdravotního ústavu jí sníme v průměru kolem 15 gramů denně, což jsou zhruba tři čajové lžičky. Světová zdravotnická organizace přitom doporučuje maximálně 5 gramů, tedy jedinou lžičku.
Většinu soli si přitom ani sami nepřisolíme. Kolem 70 procent jí spolkneme skrytě v koupených potravinách a univerzální dochucovadla jsou přesně takový zdroj. Nadbytek soli zvedá krevní tlak a s ním roste riziko infarktu, cévní mozkové příhody i onemocnění ledvin. „Nadměrné solení vede u většiny lidí k vysokému krevnímu tlaku,“ řekl pro Radiožurnál kardiolog Miloš Dobiáš z pražské Všeobecné fakultní nemocnice. Podle něj se tím postupně zhoršuje i stav tepen.
Glutaman a další éčka: strašák, nebo přehnaný strach?
Ze složení lidi nejčastěji vyděsí glutaman sodný, označený jako E621. Je to zvýrazňovač chuti, který podtrhuje takzvanou pátou chuť umami. Ve směsi ho často doprovázejí příbuzné látky, inosinany a guanylany, které jeho účinek ještě zesilují. Přirozeně se glutamát vyskytuje třeba ve vyzrálém sýru, sójové omáčce nebo hovězím vývaru, do zpracovaných potravin se ale přidává uměle.
Přečtěte si také: Dokonalý trik ruských seniorek zeštíhlí pas o 5 cm díky správnému oblečení. Rozšířil se už i do Česka
Kolem téhle látky se roky vedou spory. U citlivějších strávníků se po ní čas od času ozve bolest hlavy, nevolnost nebo pálení v krku. Pro tyhle reakce se vžil název syndrom čínské restaurace. Americký úřad pro kontrolu potravin i většina studií ji ale v běžném množství považují za bezpečnou. Zádrhel je spíš v tom, že se s glutamanem jídlo snadno přesolí a člověk ho sní víc, protože mu chutná.
Jak poznat, co si vlastně kupujete
Nejjednodušší obrana je otočit balení a přečíst složení dřív, než ho hodíte do košíku. Když je sůl hned na začátku a stojí před sušenou zeleninou, držíte v ruce hlavně slanou směs.
Pořadí surovin ve složení prozradí, jestli si domů nesete sušenou zeleninu, nebo hlavně slanou směs. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Vlastní dochucovadlo přitom zvládne i začátečník. Stačí:
usušit nastrouhanou kořenovou zeleninu, tedy mrkev, petržel, celer a pastinák; rozemlít ji na prášek; přidat sušené bylinky. Přečtěte si také: Nejhorší celozrnné pečivo ze supermarketu. Češi ho denně snídají, protože si myslí, že je zdravé, ale netuší, co v něm je
Charakteristickou chuť, na kterou jste u kupovaných směsí zvyklí, dodá libeček. Soli si dáte jen špetku, nebo ji vynecháte docela. A když se vám míchat nechce, poslouží obyčejné bylinky, česnek, čerstvě mletý pepř nebo pár kapek citronu. Jídlo dostane chuť a vy máte pod kontrolou, co v něm skončí.
Zdroje: https://aktin.cz/glutaman-sodny-nevinne-koreni-nebo-skryte-nebezpeci, https://www.svetplodu.cz/clanek/218/zvyraznovace-chuti/, https://viruzin.czechvirus.cz/zvyraznovace-chuti-jakym-se-vyvarovat-a-na-co-si-davat-pozor/, https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zdravi/cesi-sul-soleni-konzumenti-soli_1912130733_hag, https://szu.gov.cz/aktuality/cesi-soli-az-trikrat-vice-nez-by-meli/