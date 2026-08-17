Známá česká herečka míří do Polabí. Nová role ji znovu pracovně spojila s manželem

Veronika Arichteva vstupuje do pokračování seriálu Polabí jako Klára Hašková, která se společně s manželem Martinem a dvěma syny stěhuje do domu jeho babičky Dany. Martina Haška ztvární Štěpán Benoni, zatímco jeho babičku hraje Jana Paulová. Rodina přijíždí s představou nového začátku, klid ale dlouho nevydrží. Na zahradě je nalezena lidská kostra a Haškovi se rázem ocitají uprostřed případu, který se dotkne i jejich vlastní minulosti.
Klára Hašková si do Polabí přiváží vlastní tajemství
Nová postava Veroniky Arichtevy nebude stát stranou hlavního dění. Klára je matkou dvou synů a manželkou policisty, zároveň se ale ukazuje, že některé vztahy z její minulosti nejsou úplně uzavřené. Do příběhu se má promítnout její dřívější vazba na kriminalistu Malinu. Právě ta může výrazně zamíchat nejen rodinnými vztahy, ale také vyšetřováním dalších událostí v Polabí.
Martin Hašek navíc po příchodu převezme vedení místní policejní stanice. Novou pozici mu neusnadní ani kolega Roman, který ho zná už ze školních let. Zatímco se tedy Martin snaží prosadit v novém zaměstnání, jeho rodina bude řešit podezření spojené s nálezem na vlastní zahradě. Poklidné stěhování se tak během krátké chvíle mění v problém, který zasáhne několik generací Haškových.
S manželem se při práci nepotkává poprvé
Obsazení Veroniky Arichtevy má ještě jednu zajímavou rovinu. Jedním z režisérů Polabí je její manžel Biser Arichtev, takže se jejich profesní cesty znovu protnuly před kamerou a za ní. Pro dvojici to ale není nic neobvyklého. Právě práce stála také na začátku jejich vztahu.
V roce 2012 Biser Arichtev hledal herečku do seriálu Vyprávěj a oslovil tehdy Veroniku Novou. Z pracovní nabídky se postupně vyvinul vztah a už po čtrnácti dnech přišly během společné cesty do Thajska zásnuby. Svatbu měli 1. srpna 2013 a v roce 2020 se jim narodil syn Luka Christ. Společně se pracovně potkali také u První republiky nebo seriálu O mě se neboj, kde Veronika Arichteva ztvárnila hlavní hrdinku Evu Málkovou.
Nové Polabí začne už v srpnu
Diváci na návrat seriálu nebudou čekat dlouho. Nové díly Polabí budou na prima plus dostupné od 18. srpna a na televizní Primě se objeví od 25. srpna. Právě rodina Haškových má patřit k nejvýraznějším novinkám pokračování a Klára v podání Veroniky Arichtevy může díky své minulosti zasáhnout do děje mnohem výrazněji, než by se při jejím příchodu mohlo zdát.
kinotip2.cz, iprima.cz, skupinaprima.cz