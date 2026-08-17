Kosmetička varuje seniorky. Tahle 1 chyba při líčení vás udělá o 10 let starší. Češky ji pořád opakují

Ráno v koupelně vypadá nalíčená tvář dobře. Venku na denním světle se ale obrázek změní a obličej najednou působí unaveně a přísně. Většinou za tím nestojí věk ani špatná kosmetika. Stojí za tím jediný návyk, který si spousta žen nese už z mládí.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Chyba, kterou dělá spousta žen v dobré víře
Tím návykem je nanášení silně krycího make-upu v husté vrstvě po celém obličeji. Záměr je pochopitelný, protože pigmentové skvrny, začervenání i kruhy pod očima mají zmizet pod pořádnou dávkou produktu.
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Na hladké pleti to dlouhá léta fungovalo. Zralá pokožka je ale sušší a má jemnější strukturu, takže se na ní hutný make-up nerozloží rovnoměrně. Zateče do mimických vrásek kolem úst a nosu a přesně ty linky, které měl schovat, vykreslí ostřeji.
Během dne se produkt navíc přesouvá a hromadí. Na tváři pak vzniká maskovitý povrch, který působí těžce a usedle.
Foto: Pexels.com Nejdřív hydratace, teprve pak make-up
Většina práce se odehraje ještě před samotným líčením. Na vysušenou pleť se jakýkoliv make-up zatáhne a každou nerovnost podtrhne.
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Pomůže hydratační krém a podkladová báze, které pokožku zvláční a připraví. Na takovém podkladu pak produkt sedí hladce a nikam nezalézá.
„Pro starší pleť jsou ideální co nejlehčí make-upy nebo hydratační tónující krémy,“ uvedla pro Proženy.cz vizážistka Alena Slavíčková. Dobře poslouží krémové textury, tónovací fluidy nebo BB krémy, které sjednotí tón pleti, aniž by ji zatížily.
Foto: Shutterstock.com Tenká vrstva a korektor jen na kritická místa
Místo jedné husté vrstvy se vyplatí krytí budovat postupně. Naneste malé množství doprostřed obličeje, rozetřete ho směrem ven a přidávejte jen tam, kde je to opravdu potřeba.
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Jednotlivou pigmentovou skvrnu nebo výraznější začervenání zvládne zakrýt korektor přesně na daném místě, takže zbytek tváře může zůstat lehký.
Pod oči patří jen nezbytné množství lehkého hydratačního produktu, které se jemně vklepe prsty nebo navlhčenou houbičkou. Hutné krycí korektory v této oblasti zalézají do každé linky a udělají opak toho, co si žena přeje.
Pudr patří jen na čelo, nos a bradu
Zapudrování celého obličeje je druhá polovina téhle chyby. Částečky pudru se zachytí v jemných linkách, pleť pak vypadá suše, matně a bez života.
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Stačí lehký transparentní pudr nanesený oklepaným štětcem na T-zónu, tedy na čelo, nos a bradu. Zbytek tváře může zůstat s jemným přirozeným leskem, protože právě ten obličej opticky rozjasní a změkčí rysy.
Poslední kontrola pak patří dennímu světlu. U okna nebo přede dveřmi uvidíte na tváři mnohem víc než v koupelnovém zrcadle a hned poznáte, jestli je vrstva tak tenká, jak jste chtěla.
Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://zena-in.cz/clanek/nejcastejsi-chyby-v-liceni-zen-50-7-chyb-ktere-zbytecne-pridavaji-roky-a-jak-se-jim-vyhnout, https://www.lorealparis.cz/beauty-magazine/jak-na-dokonaly-make-up-pro-zralou-plet, https://www.prozeny.cz/clanek/chyby-v-liceni-ktere-vas-zbytecne-delaji-starsi-16900, https://zena.aktualne.cz/moda-a-krasa/make-up/tyhle-kosmeticke-preslapy-vas-udelaji-o-dekadu-starsi-4-chyby-kterym-se-u-nanaseni-make-upu-vyhnout, https://zpravy.tiscali.cz/3-chyby-v-liceni-kterych-se-zeny-po-padesatce-dopousteji-nejcasteji-vizazistka-radi-jak-se-jim-vyhnout-626445, https://cosibella.cz/blog/make-up-pro-zralou-plet-prakticke-tipy-a-triky/ Přečtěte si také: Nejhorší koření z českých supermarketů. Češi ho kupují denně a dávají do všeho, ale vůbec neví, co v něm je