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Pawlowská promluvila o svém trápení: Dcera bydlela ve squatu a pak v náklaďáku. Furt jsem měla strach, přiznala

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Dennívýzva
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Halina Pawlowská v podcastu popsala roky, kdy její dcera Natálie žila mezi squattery a cestovala Evropou v obytném náklaďáku. Matka nezvolila zákaz, ale důvěru, a každodenní strach.
Halina Pawlowská

Halina Pawlowská

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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