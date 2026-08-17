Ostrava se chystá na evropský šampionát v požárním sportu. Představí se 11 zemíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ostrava se chystá na evropský šampionát v požárním sportu. Představí se 11 zemí
Do bohumínského kina se mohou po několika týdnech opět vrátit diváci. Skončila totiž rekonstrukce foyer,...
Ostravští policisté žádají veřejnost o pomoc při zjišťování okolností dopravní nehody, ke které došlo v...
Lidé bez domova nově pomáhají ve Frýdku-Místku s dezinfikováním laviček v městských parcích. O tuto službu...
Řidiči na Opavsku by se měli připravit na komplikace. Dělníci začnou od zítřka opravovat silnici I/57 u...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
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