Krejčíková odhalila bolest z dětství. Ve 12 letech nemohla spát kvůli myšlenkám na smrt. Doma jí s tím nikdo nepomohl

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Krejčíková odhalila bolest z dětství. Ve 12 letech nemohla spát kvůli myšlenkám na smrt. Doma jí s tím nikdo nepomohlPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Herečka Aneta Krejčíková poprvé veřejně popsala, jak ji jako dvanáctileté dítě paralyzoval strach ze smrti, a proč doma narazila na zeď mlčení.
Aneta Krejčíková
Zdroj: Nextfoto
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