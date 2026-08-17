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Krvácení z nosu můžete zastavit rychle. Lze mu však i účinně předcházet

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Krvácení z nosu může být nepříjemné, ale obvykle nijak neohrožuje naše zdraví a netrvá moc dlouho. Vzniká mechanickým narušením křehkých nosních cév, často zejména vlivem rýmy a s ní spojeného smrkání, ale může jít i o úraz nebo prosté škrábnutí.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Krasnezeny.eu

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