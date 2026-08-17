Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Představitel Sheldona Coopera Jim Parsons šokoval fanoušky seriálu: Znovu ani za nic

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nedávno byl jeden z nejslavnějších protagonistů seriálu Teorie velkého třesku představitel Sheldona Coopera hostem podcastu All Out with Jon Dean. To, co v něm herec Jim Parsons ve spojitosti s natáčením přiznal, výrazně zaskočilo věrné fanoušky populárního sitcomu. Ukázalo se, že pro něj nic kdysi nebylo jen zalité sluncem.
Seriál plný pozitivity a nezapomenutelného humoru přinesl jeho hlavnímu představiteli nečekané psychické problémy.

Seriál plný pozitivity a nezapomenutelného humoru přinesl jeho hlavnímu představiteli nečekané psychické problémy.

Zdroj: Wikimedia commons by iDominick - https://www.flickr.com/photos/82924988@N05/15863658859/, CC BY-SA 2.0
Reklama
Další články z Ternoviny
Úkaz století: Při mimořádném zatmění Slunce se vyplatí dívat i na zem, údajně značí pohromy a významné nové začátky
Úkaz století: Při mimořádném zatmění Slunce se vyplatí dívat i na zem, údajně značí pohromy a významné nové začátky
Z fotky chlapce spícího na schodech mrazí. Snímek se stal jedním z těch, které změnily svět
Z fotky chlapce spícího na schodech mrazí. Snímek se stal jedním z těch, které změnily svět

Fotograf Lewis Hine věřil, že svými díly může probudit lhostejnou veřejnost počátku 20. století. Jeho...

Hladovka Lídy Baarové: Stačila jedna poznámka, aby populární herečka ve snaze o štíhlou postavu šla až za hranu
Hladovka Lídy Baarové: Stačila jedna poznámka, aby populární herečka ve snaze o štíhlou postavu šla až za hranu

Slavná prvorepubliková herečka Lída Baarová si zakládala na svém vzhledu natolik, že se kvůli němu vzdala i...

Běžný letní den vystřídal údiv. Armáda v roce 1987 dostala rozkaz sledovat UFO nad Vranovem
Běžný letní den vystřídal údiv. Armáda v roce 1987 dostala rozkaz sledovat UFO nad Vranovem

V létě v roce 1987 došlo ve Vranově nad Dyjí k dosud nevyjasněné události s pozorováním neznámého...

Podzemní město v Polsku nacisté stavěli už před válkou. Dnes má 32 km dlouhý kryt nové obyvatele
Podzemní město v Polsku nacisté stavěli už před válkou. Dnes má 32 km dlouhý kryt nové obyvatele

V současnosti je do jednoho z nejpropracovanějších podzemních komplexů se sítí tunelů, jaký kdy nacisté...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Ternoviny

Magazín Ternoviny přinášejí dechberoucí příběhy o osobnostech, historii, tajemnu i zajímavostech z celého světa. Čtěte s námi věci, které stojí za to vědět.

Všechny články tohoto autora →
Ternoviny
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.