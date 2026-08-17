Tenhle trik na omlazení obličeje znaly už naše babičky. Pak vymizel, ale dnes se po více než šedesáti letech vrací

Nepotřebujete k tomu krém, přístroj ani objednání ke kosmetičce. Stačí zrcadlo, pár minut a vlastní ruce. Před více než šedesáti lety kvůli tomuhle postupu chodily ženy do hollywoodského salonu, pak se na něj skoro zapomnělo a dnes ho znovu objevují sociální sítě. Poprvé mu navíc daly za pravdu i lékařské testy.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Ve Vogue o tom psali už v roce 1959
Za popularitou cvičení obličejových svalů stojí Senta Maria Rungé. V roce 1957 si otevřela v Los Angeles salon, kde ženy učila procvičovat svaly ve tváři. O dva roky později popsala svou metodu v článku pro časopis Vogue a v roce 1961 ji vydala jako knihu Face Lifting by Exercise. Chodily za ní filmové herečky a měla i vlastní televizní pořad.
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Myšlenka za tím byla jednoduchá. Když se cvičením zpevní břicho a paže, proč by to nešlo se svaly v obličeji? Ženy z generace našich babiček tak stály před zrcadlem a dělaly grimasy, které dnes vypadají legračně.
Foto: Shutterstock.com Pak přišly krémy a injekce
Metoda nikdy nezmizela docela, jednotlivé lektorky ji udržovaly při životě i v dalších desetiletích. Z běžných koupelen se ale vytratila. Reklamy začaly slibovat proměnu v kelímku a estetická medicína nabídla viditelný výsledek během jediné návštěvy.
Vedle toho působilo pravidelné cvičení obličeje pomalu a trochu směšně. Vrátilo se až s videi na sociálních sítích, kde se šíří pod názvem obličejová jóga nebo obličejová gymnastika.
Přečtěte si také: Dokonalý trik ruských seniorek zeštíhlí pas o 5 cm díky správnému oblečení. Rozšířil se už i do Česka Foto: Unsplash.com Vědci to konečně změřili
Pořádný test přišel až v roce 2018. Dermatologové z Northwestern University zveřejnili v odborném časopise JAMA Dermatology výsledky pokusu se ženami ve věku 40 až 65 let. Prvních osm týdnů cvičily třicet minut denně, dalších dvanáct týdnů pokračovaly obden. Naučily se dvaatřicet různých cviků a celý program dokončilo šestnáct z nich.
Fotografie ze začátku a z konce pak posuzovali nezávislí dermatologové, kteří nevěděli, co která fotka zachycuje. Na začátku odhadovali věk účastnic průměrně na 50,8 roku, po dvaceti týdnech na 48,1 roku. Rozdíl tedy dělal skoro tři roky.
Proč to funguje a jak začít
S přibývajícím věkem kůže ztrácí pružnost a tukové polštářky pod ní se ztenčují a posouvají níž. Obličej proto působí, jako by padal dolů. Když se sval pod kůží zvětší, dostane pleť zespodu novou výplň a tvář vypadá plněji.
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Vyzkoušet můžete třeba cvik na tváře. Otevřete ústa do tvaru písmene O a horní ret přetáhněte přes zuby. Pak se usmějte tak, aby se tváře zvedly nahoru, položte na ně konečky prstů a svaly zase povolte. Zvedněte a spusťte tváře desetkrát za sebou.
Autoři studie zároveň upozorňují, že šlo o malý pilotní pokus a výsledky bude potřeba potvrdit na větším počtu žen. Pokud vás v obličeji trápí něco dlouhodobě, poraďte se se svým lékařem.
Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://news.northwestern.edu/stories/2018/january/facial-exercises-help-middle-aged-women-appear-more-youthful, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5885810/, https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/441/579/209650/, https://health.usnews.com/health-news/blogs/eat-run/articles/does-face-yoga-really-work, https://magazine.northwestern.edu/news/facial-exercises-fight-appearance-of-aging, https://time.com/5088085/facial-yoga-look-younger/, https://www.kondice.cz/krasa/oblicej-cviky-omlazeni-vrasky.html Přečtěte si také: Kosmetička varuje seniorky. Tahle 1 chyba při líčení vás udělá o 10 let starší. Češky ji pořád opakují