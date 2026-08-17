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Babička mi prozradila, jak správně v srpnu pečovat o rajčata. Tento trik nikdo nezná a já mám každý rok bohatou úrodu

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V srpnu už se vyplatí brzdit nové výhony a dát přednost nasazeným plodům. Správné zaštípnutí i dřívější sklizeň pomohou tomu, aby rajčata stihla dozrát.
Babička mi prozradila, jak správně v srpnu pečovat o rajčata. Tento trik nikdo nezná a já mám každý rok bohatou úrodu

Babička mi prozradila, jak správně v srpnu pečovat o rajčata. Tento trik nikdo nezná a já mám každý rok bohatou úrodu

Zdroj: Shutterstock
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