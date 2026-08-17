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Hradozámecká noc láká jednou ročně na prohlídky za svitu svíček a pochodní

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Tradiční Hradozámecká noc na konci srpna otevírá brány desítek památek až po setmění. Ztemnělé chodby a nádvoří letos slibují velmi nezvyklou podívanou.
Zámek Ploskovice

Zámek Ploskovice

Zdroj: FOTO:Stanislav Dusík, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

Web přináší tipy na výlety po České republice i do zahraničí, inspiraci pro víkendové pobyty, rodinné cestování i objevování méně známých míst. Čtenáři zde najdou doporučení na zajímavé destinace, přírodní krásy, historická místa i praktické rady, které se hodí před každou cestou.Obsah propojuje...

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