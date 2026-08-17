Pampeliška není plevel, ale přírodní insekticid. Zahrádkáři z ní dělají postřik, po kterém molice zmizí z listů do 14 dnů

Molice jsou drobný hmyz, který žije na spodní straně listů a klade tam vajíčka. Výskyt prvních jedinců mnohdy téměř nezaznamenáte. Ale jakmile se nad postiženou zeleninou vznese i při sebemenším vzruchu doslova bílý oblak, pak jde o jasnou známku přítomnosti tohoto nepříjemného hmyzu. A jak se těchto škůdců zbavit?
Jak molice škodí rostlinám
Molice vysávají z rostlin šťávu, což způsobuje žloutnutí, kroucení a nakonec zasychání listů. Kromě toho na nich zanechávají lepkavé zbytky, které mohou vést k růstu plísní. Skleníky a vnitřní prostředí jsou na napadení těmito škůdci obzvláště náchylné a
obvykle se tedy právě tam objeví jako první. Hlavním problémem v boji proti těmto škůdcům jsou jejich vajíčka, která bývají odolná vůči většině běžných pesticidů. Tenká membrána, která je obklopuje, jim totiž poskytuje ochranu proti různým chemikáliím, což činí jejich likvidaci náročnější, nikoli však nemožnou.
V boji proti blanokřídlým mohou být ovšem účinné lidové prostředky a přírodní řešení. Skvěle se vám bude hodit například docela obyčejná pampeliška.
Pampeliška smetánka ( Taraxacum sect. Taraxacum Kirschner et al.) sice bývá považována za úporný plevel, ovšem díky specifickému obsahu živin a dalších důležitých látek může zahradě také skvěle prospět. A to nejenom ve formě běžně používaného hnojiva (ne nepodobného kopřivové jíše), tak i jako přírodní postřik proti hmyzu. Jak na postřik z pampelišky
Pro přípravu bylinného nálevu vezměte 20 až 30 gramů kořenů pampelišky a 40 gramů listů pampelišky. Přidejte je do 1 litru teplé vody a směs nechte 2 až 3 hodiny louhovat. Nálev sceďte a používejte jej k postřiku každých 14 dní. Možné je ovšem použít také česnek.
Vezměte 100 gramů česneku, rozdrťte ho a přidejte do 500 ml vody. Směs nechte 5 – 6 dní louhovat a poté ji sceďte. Zřeďte 5 ml roztoku v 1 litru vody a použijte jej k ošetření rostlin jednou za 7 dní. Zdroj fotografie: Depositphotos
Jód může také pomoci při potírání blanokřídlých. Smíchejte 1 lžičku jódu, 2 lžičky jedlé sody a 40 g tekutého mýdla v 1 litru teplé vody. Tuto směs zřeďte v 10 litrech vody a rostliny postříkejte každé 2 – 3 dny. Tyto lidové prostředky představují
přírodní a ekologickou alternativu k chemickým pesticidům. Je však důležité si uvědomit, že jejich účinnost se může lišit v závislosti na závažnosti napadení a konkrétním druhu rostliny. Před rozsáhlejší aplikací se také doporučuje vyzkoušet je na malé části rostliny – předejdete tak možnému poškození své zahrady. Jak bojovat proti molicím
A nezapomeňte ani na další účinná opatření. Především se snažte pěstební plochu udržovat čistou a pravidelně
kontrolujte všechny rostliny, zda nevykazují známky napadení. Rovněž ihned odstraňujte napadené listy a snažte se na zahradu přilákat i přirozené predátory, jako jsou berušky, kteří mohou rovněž přispět k regulaci populace molic na vaší zahradě. A pokud vás trápí škůdci třeba u jahod, pak vsaďte třeba na jablečný ocet.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři