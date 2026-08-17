Test znalostí o postavách z animovaných pohádek: Správní rodiče by měli získat alespoň 6/10 bodů

Dnes jsme si připravili kvíz pro rodiče. Úkolem je poznat slavné animované postavy, které dnešní děti zbožňují – od prasátka Peppy přes Elsu až po záchranáře z Tlapkové patroly.
Animované pohádky jsou nedílnou součástí dětství. Některé postavičky se objeví na obrazovce jen na chvíli, jiné se ale stanou takřka členy rodiny. Stačí říct jméno Peppa, Elsa nebo Zuma a většina dětí okamžitě ví, o kom je řeč. Proto se animovaní hrdinové vracejí nejen v televizních seriálech a filmech, ale také v knížkách, hrách, hračkách a nejrůznějších dalších podobách. Náš kvíz na In-Lifestyle ukáže, jak dobře se v nich vyznáte.
Hrdinové, kteří vládnou dětskému pokoji
Kdo vyrůstal na večerníčcích, má v hlavě jiné postavy. Bob a Bobek, Rákosníček, Rumcajs, kocour Mikeš nebo Maxipes Fík – to byly tváře, které jsme znali skoro nazpaměť. Děti dnes ale žijí v úplně jiném světě. Jejich hrdinové přicházejí ze studií jako Disney, Pixar a DreamWorks, mluví původně anglicky a na obrazovce vypadají docela jinak než Rákosníčkovo jezírko.
Prasátko Peppa, medvídek Pú, princezny Elsa a Anna z Ledového království, Blesk McQueen s Burákem, Nemo s Dory nebo členové Tlapkové patroly – to jsou jména, která dnes znají i předškoláci. Ale znáte je také vy? Ono přiznat si, že Tlapkovou patrolu sledujete s dítětem jen napůl, zatímco Chase se vám už chvíli plete s Marshallem, není žádná tragédie. Rozhodně v tom ani nebudete sami.
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Animované filmy a seriály dnes dětem nenabízejí jen zábavu. Učí je přátelství, odvaze, práci s emocemi – a občas připomenou i rodičům, co je v životě důležité. Ale to nechme teď stranou. Dnes jde o jedinou věc: poznáte slavné animované postavy, které mají vaše děti za hrdiny? Připravili jsme kvíz, který to prověří. Bez pomoci dětí to nemusí být tak snadné, jak by se mohlo zdát. Tak pojďme na to.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Déčko, Postavy.cz, Wikipedie, Postavy.cz, Wikipedie, Wikipedie, Postavy.cz, Wikipedie
Tento příspěvek Test znalostí o postavách z animovaných pohádek: Správní rodiče by měli získat alespoň 6/10 bodů byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.