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„Jen malé brambory.“ Trump cynicky shodil smrt 18 vojáků

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Dennívýzva
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Prezident Donald Trump znovu ukázal, že pro záchranu politických bodů neváhá překročit jakékoliv etické hranice. Vleklou válku v Íránu, která už stála život osmnáct amerických vojáků a stovky dalších zranila, cynicky označil za naprostou maličkost a „malé brambory“. V zoufalé snaze bagatelizovat konflikt, který drtí peněženky Američanů a ohrožuje republikánskou většinu v Kongresu, Bílý dům zcela rezignoval na elementární úctu k vlastním padlým.
trump

trump

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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