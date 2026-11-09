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Staré jabloně a hrušně: Proč je důležitá listopadová kontrola

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Po opadu listí se na ovocných stromech objeví detaily, které během vegetace snadno přehlédnete. Holé větve odhalí suché výhony, poškozenou kůru i místa, kde se drží staré plody. Listopad je proto vhodnou dobou pro klidnou kontrolu jabloní a hrušní, díky níž můžete odhalit problémy ještě před začátkem další sezony.
Ovocný strom

Ovocný strom

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 08:00

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