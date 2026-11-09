Staré jabloně a hrušně: Proč je důležitá listopadová kontrola

Staré jabloně a hrušně: Proč je důležitá listopadová kontrolaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ovocný strom
Článek byl publikován 09.11.2026 08:00
Muškáty se řadí mezi jedny z nejoblíbenějších rostlin. Vždyť tyto květiny člověka dokážou zaujmout už na...
Citron je bohatým zdrojem vitamínu C. Pomáhá bojovat proti nachlazení, chřipce a podporuje trávení, takže...
Znáte to. Rozhodli jste se, že ohřejete včerejší řízek na oběd či na večeři. Když tak ale učiníte,...
Pálení žáhy je nepříjemný pocit, který cítíte za hrudní kostí. Pokud se vám pravidelně vrací, měli byste...
Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...Všechny články tohoto autora →
- Kdo nechá růže jít do zimy bez zalití, na jaře najde suché dřevo. Největší škody nedělá mráz, ale střídání teplot v půdě
- Sekání těsně u země trávník nezahustí, ale vysušíte ho na kost. Chyba v nastavení výšky stojí celé léto oprav
- Česnek můžete sklízet i v lednu, když víte, jak si doma zařídit pěstební prostor. Stačí dodržet tři podmínky
- Vyhoďte mulčovací kůru z hobbymarketu: Tento zázrak z vlastní zahrady zničí plevel a zachrání kořeny v mrazech