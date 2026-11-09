Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Za zásluhy o svobodu a demokracii. Ostravská univerzita ocenila Zuzanu Čaputovou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová dnes převzala mimořádné ocenění Ostravské univerzity za zásluhy o svobodu a demokracii. Univerzita jí ho udělila za dlouhodobé prosazování demokratických hodnot, principů právního státu a ochrany lidské důstojnosti.
Za zásluhy o svobodu a demokracii. Ostravská univerzita ocenila Zuzanu Čaputovou

Za zásluhy o svobodu a demokracii. Ostravská univerzita ocenila Zuzanu Čaputovou

Zdroj: Ostravská univerzita
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 17:56

Reklama
Další články z Ostravská Drbna
Wolf byl zvolen primátorem Karviné. Jeho uskupení obsadí i pozice náměstků
Wolf byl zvolen primátorem Karviné. Jeho uskupení obsadí i pozice náměstků
V ostravské Nové Karolině zemřela žena. Spadla z nejvyššího patra
V ostravské Nové Karolině zemřela žena. Spadla z nejvyššího patra

Osm­ačtyřicetiletá žena zemřela v neděli večer po pádu z nejvyššího patra obchodního centra Nová Karolina v...

Z palubovky na magistrát. Bývalý basketbalista Czudek je primátorem Opavy
Z palubovky na magistrát. Bývalý basketbalista Czudek je primátorem Opavy

Novým opavským primátorem se dnes stal bývalý basketbalista a trenér Petr Czudek z OK Změna pro Opavu....

Autoservis v Karviné zachvátil rozsáhlý požár. Škoda dosáhla pěti milionů
Autoservis v Karviné zachvátil rozsáhlý požár. Škoda dosáhla pěti milionů

Osm hasičských jednotek zasahovalo v neděli u požáru autoservisu v Karviné-Novém Městě. Kvůli rozsahu...

Ostrava má nového primátora. Zastupitelstvo zvolilo Richarda Vereše
Ostrava má nového primátora. Zastupitelstvo zvolilo Richarda Vereše

Novým primátorem města Ostravy byl zvolen Richard Vereš z hnutí ANO. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

Všechny články tohoto autora →
Ostravská Drbna
Další články z kategorie Ostrava
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOstrava
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.