Po mistrovství světa chtěl Souček skončit v reprezentaci. Denia ho přesvědčil jediným způsobem, který funguje

Chodil o berlích, kotník měl po zápase s Mexikem rozbitý a v hlavě myšlenku, kterou dřív nahlas nevyslovil. Souček po desetiletí v reprezentaci uvažoval, že s ní skončí. V rozhovoru pro Seznam Zprávy z konce října přiznal, že konec „měl v hlavě“. Důvodů bylo víc: náročný poslední rok, negativní atmosféra kolem týmu, propadák na šampionátu a představa, že by se pokračovalo pod Miroslavem Koubkem. Pak přišel nový trenér a krátký hovor, který ho podle jeho slov „absolutně přenastavil“. Teď je záložník West Hamu zpět v nominaci před čtvrtečním zápasem se Španělskem. Jeho návrat ale znamená víc než jen návrat jednoho zkušeného hráče. Ukáže, jestli Deniova sázka na atmosféru přežije i sérii porážek.
Šampionát, který bolel dvakrát
Mistrovství světa 2026 dopadlo pro Česko špatně: jediný bod ze tří zápasů a konec už ve skupině. Pro Součka to byl i osobní pád. Podle ČT sport po úvodním duelu s Jižní Koreou vypadl ze základní sestavy a proti Jihoafrické republice i Mexiku jen střídal. V utkání s Mexikem 25. června si navíc vážně poranil levý kotník.
Hodnocení turnaje nebylo smířlivé. Výkony podle něj byly špatné týmově i individuálně a „toho strašně moc nefungovalo“. Mezi hráči a trenérem to prý „neklapalo“ a špatná nálada se přenesla do kabiny. Konkrétní konflikt se svazem nebo s některým spoluhráčem Souček nejmenuje. Mluví o celkovém ovzduší, ve kterém se reprezentace stala spíš povinností než místem, kam se hráč těší.
Už bezprostředně po vyřazení řekl ČT sport, že nechce dělat rozhodnutí v emocích a potřebuje čas. Dnes víme, co ten čas skrýval. Úvaha o konci nebyla mlhavá, ale skutečná.
Jeho odchod by přitom tým citelně oslabil. Po šampionátu reprezentaci opustili Patrik Schick a Tomáš Holeš. Souček má na kontě 93 startů a 17 gólů a v současném kádru nemá zkušenějšího záložníka. Další odchod z jádra generace by znamenal začínat téměř od nuly.
Patnáct minut, které změnily rozhodnutí
Zlom nepřišel na hřišti, ale v telefonu. Po oznámení, že národní tým přebírá Španěl Santi Denia, si nový trenér Součkovi zavolal. Hovor trval zhruba čtvrt hodiny. Nemluvili o taktice ani o místě v sestavě, ale o atmosféře. O tom, aby se hráči na sraz těšili. A o respektu.
Souček to popsal jako okamžik, kdy znovu dostal chuť obléct český dres, přestože ještě chodil o berlích. Jeho pohled na věc je jednoduchý. Úspěch se rodí z dobré kabiny, oboustranného respektu a týmového ducha. Podle něj je to cesta, která skutečně funguje, protože bez ní nepomůže ani talent, ani taktika.
Nejde jen o pěkná slova jednoho rozhovoru. Denia stejnou myšlenku opakoval veřejně od nástupu. Už na konci července pro ČT sport označil týmového ducha za nejdůležitější věc. Souček tedy nereaguje na osobní lichotku, ale na filozofii, kterou trenér hlásá všem.
Proč promluvil až teď? Po mistrovství si chtěl od médií odpočinout, léčil zranění a během prvního srazu pod novým trenérem nechtěl nic narušit. Podle nás je to i pochopitelné. Přiznání, že jste chtěli skončit, se líp vyslovuje ve chvíli, kdy už víte, že pokračujete.
Podle nás Součkovo pokračování nestojí na slibu výsledků. Denia mu nabídl důvod znovu věřit reprezentaci jako prostředí. To je pevnější základ, a zároveň křehčí. Výsledky se dají vysvětlit, otrávená kabina mnohem hůř.
Návrat po kotníku a klub, který nezabírá
Zranění bylo vážnější, než napovídaly první zprávy. Souček popsal přetržené vnější i vnitřní vazy a zvažovala se operace, které se nakonec vyhnul. Do tréninku West Hamu se částečně zapojil začátkem září a soutěžně se vrátil v říjnu, tedy zhruba po třech měsících.
Vrátil se ale do neklidného klubu. West Ham po sestupu počítal s okamžitým návratem do Premier League, jenže po 13 kolech druhé anglické ligy byl osmý. Na přímý postup ztrácel čtyři body, na čelo šest. Po domácích porážkách se Southamptonem a West Bromem skončil trenér Nuno Espírito Santo. Od 4. listopadu vede tým Scott Parker, muž se třemi postupy z druhé ligy v životopise.
Okamžitý efekt se nedostavil. Remíza 3:3 v Cardiffu a porážka 1:2 v Blackburnu protáhly sérii bez výhry na čtyři soutěžní zápasy. V Blackburnu šel Souček na hřiště jako střídající hráč a v nastavení zahodil velkou šanci na vyrovnání. Na reprezentační sraz tak dorazil s čerstvým zklamáním, nikoli s vlnou sebevědomí.
Sám se ale označuje za „nového, odpočatého Tomáše Součka“. Po třech měsících bez fotbalu to může být výhoda. Hlava je čistší než po vyčerpávajícím roce, i když nohy se ještě sbírají.
Španělsko bez Yamala a tabulka, která pálí
Čtvrteční zápas se hraje 12. listopadu od 20:45 na pražské Letné. Česká televize zahajuje vysílání v 20:35 na ČT sport. Čísla mluví jasně:
|
|Body
|Skóre
|Španělsko
|12
|12:5
|Česko
|0
|2:10
Španělé mají čtvrtfinále jisté a řeší už jen první či druhé místo. Do Prahy ale nepřivezou dva klíčové útočníky. Chybět bude Lamine Yamal, který dal Česku v říjnu v Oviedu gól a při minulém srazu nastřílel čtyři branky ve čtyřech zápasech. Nepřijede ani Mikel Oyarzabal, nejlepší střelec současného výběru s 31 góly. Kádr mistrů světa i Evropy je stále hluboký, přesto jde o znatelné oslabení.
Denia připomíná, že v Oviedu Češi soupeři konkurovali a „málem remizovali“. A Letná má se Španělskem dobrou paměť. V roce 2022 tu Češi v Lize národů dvakrát vedli a Španělé zachránili remízu 2:2 až v 90. minutě gólem Iñiga Martíneze. Tehdy ale český tým vstupoval do zápasu se čtyřmi body po dvou kolech, teď bez bodu po čtyřech porážkách.
Herní změnu Souček vidí jasně. Mluví o „obrovském kontrastu“ oproti mistrovství a baráži, kdy tým podle něj hlavně nakopával a bojoval. Denia chce držet míč, hrát po zemi a nevzdát se toho ani proti nejsilnějším. Přesně tady narazí na tvrdou realitu. Hezký fotbal bez bodů se hájí těžko a čtyři porážky v řadě už testují trpělivost hráčů i fanoušků.
Souček je podle trenéra zdravotně k dispozici, základní sestava ale potvrzená není. Dá se čekat, že pokud ho Denia nebude po zranění šetřit, nabídne se jako zkušený univerzální středopolař pro souboje, standardní situace a klid v těžkém zápase. V nominaci jsou přitom i nováčci Idris Hopi a David Kozel a vracejí se Adam Gabriel, Kryštof Daněk, David Jurásek, David Zima a Lukáš Provod. Generační obměna probíhá za pochodu.
Sestup se nepočítá podle posledního místa
Pro Česko je teď Liga národů hlavně bojem o udržení. Sestupový mechanismus ročníku 2026/27 je složitější než běžné „poslední padá“. Podle pravidel UEFA rozhoduje srovnání čtvrtých týmů napříč skupinami:
- dva nejhorší čtvrté týmy Ligy A sestupují přímo,
- dva nejlepší čtvrté týmy jdou do baráže proti týmům z Ligy B.
I čtvrté místo tak může znamenat záchranu, pokud Česko nasbírá dost bodů a dá dost gólů. Na třetí místo ve skupině potřebuje reálně porazit Chorvatsko venku a ideálně předtím uhrát bod se Španělskem, případně doufat, že Chorvaté prohrají s Anglií. Při rovnosti bodů rozhodne vzájemná bilance a skóre. Každý bod i každý vstřelený gól proti Španělsku tedy má hodnotu, i kdyby nestačil na výhru.
Souček na sraz přijel s jasnou odpovědí na otázku budoucnosti: „Počítám s tím.“ Není to přísaha na roky dopředu, ale pro hráče, který se před pár měsíci viděl mimo reprezentaci, je to výrazný posun. Ve čtvrtek večer na Letné se ukáže, jestli kabina, kam se hráči zase těší, unese i další těžký večer.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner