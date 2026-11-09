5 comfort food z jedné mísy, které zachrání pondělní večer. Minimum nádobí, maximum útěchy

1. Krémové gnocchi se špenátem, česnekem a parmazánem
Na hlubší pánev dej trochu olivového oleje nebo másla, krátce rozvoň česnek a přisyp balení čerstvých gnocchi. Nech je pár minut chytit barvu, potom přidej trochu vývaru a smetany. Přiklop a nech gnocchi změknout přímo v omáčce.
Nakonec přidej velkou hrst baby špenátu, parmazán, černý pepř a pár kapek citronu. Pokud chceš větší jídlo, můžeš přidat opečené kuře nebo bílé fazole. Pokud chceš větší útěchu, přidej ještě trochu parmazánu a neptej se, jestli je to nutné.
2. Zapečené orzo s rajčaty a mozzarellou
Do zapékací mísy nasyp orzo, přidej konzervovaná krájená rajčata, trochu vývaru, česnek, oregano, sůl, pepř a několik rozpůlených cherry rajčat. Promíchej a dej péct. Orzo si vezme tekutinu a postupně se uvaří přímo v omáčce.
Ke konci přidej natrhanou mozzarellu a vrať mísu na pár minut do trouby, aby se sýr rozpustil a nahoře začal lehce zlátnout. Čerstvá bazalka nebo rukola až po upečení. Výsledek je někde mezi těstovinami, rizotem a jídlem, které začneš jíst rovnou z pekáče.
3. Citronové kuře s bramborami z jednoho pekáče
Použij kuřecí stehna – odpouštějí mnohem víc než prsa a při pečení pustí šťávu, která ochutí všechno kolem. Do pekáče dej menší brambory nebo větší nakrájené na kusy, červenou cibuli, česnek, olivový olej, sůl, pepř, tymián a citron.
Navrch polož kuře a peč, dokud není kůže zlatá a brambory měkké. Na posledních deset minut můžeš přidat olivy nebo cherry rajčata. Tohle je comfort food pro člověka, který chce večeři, jež vypadá jako nedělní oběd, ale aktivní práce zabrala asi deset minut.
4. Čočka s pečenou zeleninou, fetou a tahini
Comfort food nemusí být automaticky smetanová omáčka. Na plech nebo do hlubokého pekáče dej kostky batátu, mrkev, červenou cibuli a cizrnu, zakápni olejem, přidej římský kmín, papriku, sůl a peč do zlatých okrajů. Potom vmíchej uvařenou zelenou nebo beluga čočku.
Navrch rozdrob fetu a přidej tahini rozmíchané s citronem a trochou vody. Máš sladké, slané, kyselé, krémové i křupavé v jednom jídle. A druhý den to funguje i studené jako oběd, což je pondělní večeře, která už potichu řeší úterý.
5. Mac & cheese z jednoho hrnce
Ano, mohly bychom zakončit něco sofistikovanějšího. Ale comfort food, který se stydí za sýr, neplní pracovní zadání.
Do širšího hrnce dej malé těstoviny, mléko a trochu vody nebo vývaru tak, aby byly téměř ponořené. Vař za častého míchání; škrob z těstovin začne tekutinu zahušťovat. Když jsou těstoviny skoro měkké, stáhni teplotu a vmíchej výrazný čedar, trochu másla, lžičku dijonské hořčice a pepř.
Pokud je omáčka příliš hustá, přidej trochu mléka. Pokud je příliš řídká, dej jí minutu. A jestli máš náladu na křupavou vrstvu, nasyp navrch strouhanku se sýrem a na pár minut strč celý hrnec pod gril – samozřejmě jen pokud je do trouby vhodný.
Pondělní pravidlo: jedna nádoba je dost
Největší kouzlo těchto jídel není v kuchařské revoluci. Je v tom, že po večeři nevypadá kuchyň jako místo, kde proběhla menší cateringová zakázka.
Comfort food má v pondělí jediný úkol: být teplý, dobrý a snadný. Nemusí optimalizovat makra, dokazovat tvoje organizační schopnosti ani produkovat obsah na sociální sítě. Máš se najíst a mít pocit, že den skončil o trochu lépe, než začal.
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Zdroje: BBC Good Food – Gnocchi recipes [1], BBC Good Food – One-pot recipes [2], BBC Good Food – Traybake recipes [3]. img ai generated