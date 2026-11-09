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5 comfort food z jedné mísy, které zachrání pondělní večer. Minimum nádobí, maximum útěchy

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V pondělí večer nechceš soutěžit o michelinskou hvězdu ani umývat sedm pánví. Chceš něco teplého, krémového, křupavého nebo sýrového, co voní už z trouby a ideálně vznikne v jednom hrnci, pánvi nebo pekáči. Tady je pět večeří přesně pro dny, kdy potřebuješ spíš obejmout než ohromit.
5 comfort food z jedné mísy, které zachrání pondělní večer. Minimum nádobí, maximum útěchy

5 comfort food z jedné mísy, které zachrání pondělní večer. Minimum nádobí, maximum útěchy

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 17:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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