Anglický trenér srazil soupeřova záložníka hlavičkou a vyvolal hromadnou rvačku. Pak dostal červenou kartu

Boundary Park, neděle večer, 1:1 a šest minut před koncem normální hrací doby. U lavičky Oldham Athletic se strká několik hráčů Sheffieldu Wednesday s domácím trenérem Mickym Mellonem. Pak přijde moment, který během pár hodin obletěl sociální sítě: Mellon se hlavou natlačí do obličeje záložníka Calluma Slatteryho a ten padá na trávník. Následuje minuta chaosu, rozhodčí Martin Woods vytahuje červenou kartu a skotský kouč odchází na tribunu. Virální záběr ale zachycuje jen polovinu příběhu. Tým, který právě přišel o trenéra a jemuž se zápas začínal vymykat, vydržel, dotáhl duel do prodloužení a ve 110. minutě vyřadil soupeře z vyšší soutěže.
Šest minut, které změnily zápas
Utkání 1. kola Emirates FA Cupu začalo v 18:15 našeho času a dlouho nic nenaznačovalo, že se bude o zápase mluvit kvůli dění mimo hřiště. Oldham, který hraje League Two, tedy čtvrtou nejvyšší anglickou soutěž, vedl nad o patro výš hrajícím Sheffieldem Wednesday. Hosté v 76. minutě vyrovnali gólem Davise Keillor-Dunna a podle živého komentáře TNT Sports se druhý poločas „pořádně rozproudil“.
Napětí se přelilo k postranní čáře. Podle TNT se Mellon dostal do strkanice s několika hráči Wednesday a na záběrech je vidět, jak hlavou vyrazí proti Slatterymu a povalí ho. Skotský deník The Courier popisuje, že trenér hráče nejdřív chytil za dres u krku a pak k němu posunul hlavu. Ke dvojici přiběhl obránce hostí Max Lowe, aby je oddělil. Marně. Do potyčky se zapojili hráči i členové realizačních týmů obou stran a strkanice podle Courieru trvala zhruba minutu.
Celý incident je k vidění na videu TNT Sports, stejný záběr šířil i účet Football on TNT Sports na síti X. Mellon dostal červenou, Slattery o minutu později žlutou za svůj podíl na šarvátce.
O úmyslu lze zatím jen usuzovat, Mellon se k incidentu veřejně nevyjádřil. Záznam ovšem ukazuje, že nešlo o náhodný střet v souboji o míč. Všechno se odehrálo u technické zóny a pohyb hlavy směřoval přímo k hráči. Výraz „úder hlavou“, který sítě okamžitě přijaly, je možná přehnaný. Nehoda to ale také nebyla.
Bez trenéra, bez míče, a přesto s postupem
Tady začíná ta zajímavější část příběhu. Oldham ztratil trenéra v nejhorší možné chvíli: soupeř právě vyrovnal, měl navrch a hráči domácích se po rvačce vraceli na hřiště rozhození. Přesně tak se pohárové zápasy lámou. Favorit cítí krev, outsider se rozpadá.
Tentokrát se to nestalo. Oldham přečkal závěr normální hrací doby a v prodloužení skóre uhájil, přestože míč měl většinou soupeř. Statistiky TNT mluví jasně: hosté drželi míč 71 procent času, Oldham jen 29. Na branku přitom domácí vystřelili pětkrát, soupeř šestkrát. Oldham tedy nebyl zatlačený do kouta. Jen hrál úsporněji.
Rozhodnutí přišlo ve 110. minutě ze standardní situace. Obránce Monthe hlavou vrátil míč do nebezpečného prostoru, brankář Wednesday Trueman po teči nedokázal čistě odboxovat a Will Sutton zblízka dorazil. Oldham vyhrál 2:1.
K vyhrocenému večeru patří i kuriozita z nastavení druhého poločasu. Gus Scott-Morriss dostal žlutou kartu za to, že si od fanouška půjčil šálu a utřel do ní míč před autovým vhazováním. TNT ji označila za jednu z nejbizarnějších žlutých karet sezony.
Podle nás je tohle jádro celé historky. Oldham nevyhrál „jen“ jako tým z nižší soutěže, který přeskočil vyšší patro. Vyhrál po ztrátě trenéra, když se mu zápas psychologicky obracel proti němu. Čtyřicet minut bez muže, který celou partii řídil, a výsledkem byl postup.
Co říkají pravidla a proč může jít o víc než jeden zápas
Červená karta je z pohledu pravidel jednoznačná. Pravidlo 12 v pravidlech fotbalu na webu FA řadí fyzické nebo agresivní chování týmového funkcionáře vůči soupeři mezi přestupky, za které následuje vyloučení. Pravidlo 5 dává rozhodčímu pravomoc trestat trenéry i další členy realizačního týmu kartami a vykázat je z technické zóny. Woods tedy postupoval přesně podle pravidel.
Méně jasná je délka trestu. Některé sekundární zdroje píší o třízápasovém zákazu působení na lavičce, oficiální potvrzení od anglické fotbalové asociace ani od klubu se nám však zatím nepodařilo dohledat. Jisté je jen to, že Mellonovi hrozí disciplinární trest a jeho výši určí FA na základě zprávy rozhodčích.
Načasování má i pohárovou rovinu. Druhé kolo FA Cupu je podle FA naplánované na sobotu 5. prosince. Pokud by trest skutečně zněl na tři zápasy, záleželo by na tom, které soutěžní zápasy se do něj započítají. V takovém scénáři by Mellon mohl přijít i o další pohárové kolo, které si jeho tým právě vybojoval.
Proč by trest mohl přesáhnout běžnou jednozápasovou stopku, ukazuje nejbližší anglický precedent. V březnu 2014 udeřil tehdejší manažer Newcastlu Alan Pardew hlavou záložníka Hullu Davida Meylera. Podle písemného odůvodnění FA dostal sedmizápasový trest. První tři zápasy nesměl ani na stadion, další čtyři nesměl na lavičku. K tomu pokuta zhruba 1,7 milionu korun a Newcastle mu interně strhl dalších přibližně 2,8 milionu.
Rozdíly samozřejmě existují. Pardew působil v Premier League pod mnohem větším drobnohledem a incident se odehrál v ligovém zápase. Logika FA je ale stejná: trenér, který fyzicky napadne soupeřova hráče, nespadá do kategorie běžného vyloučení za protesty. Dá se čekat, že asociace bude záběry TNT posuzovat stejně pečlivě jako tehdy.
Ticho po bouři
Zatímco video se šířilo, hlavní aktéři mlčí. Mellonovo veřejné vyjádření k incidentu zatím k dispozici není a samostatné stanovisko nevydal ani Oldham, ani Sheffield Wednesday. Zpráva rozhodčího veřejně dostupná není.
Hlasitější byli televizní experti. Glenn Hoddle podle serveru AOL řekl, že nechápe, co si manažer myslel. Bývalý reprezentační obránce Joleon Lescott ve studiu TNT poznamenal, že ho překvapilo, jak klidně hráči Wednesday zareagovali.
Lékařské potvrzení o Slatteryho stavu chybí, ale průběh zápasu naznačuje, že vážně zraněný nebyl. Podle zápasového záznamu nebyl vystřídán a ve 108. minutě, tedy chvíli před rozhodujícím gólem, ještě vystřelil.
Disciplinární dohra se může dotknout i dalších. Žluté karty kromě Slatteryho dostali mimo jiné Scott-Morriss, Monthe, Bernard, Valery a Fusire. FA může na základě zprávy rozhodčích prověřit i další účastníky potyčky, zatím to ale nikdo nepotvrdil. Český ani slovenský hráč podle dostupných sestav v zápase nenastoupil.
Víkend, kdy FA Cup znovu přinesl chaos
Oldham nebyl jediným příběhem prvního kola, a v žebříčku překvapení dokonce ani tím největším. Wimborne Town ze sedmé nejvyšší soutěže porazil 2:0 Crawley z League Two. Mezi oběma týmy zela propast 57 ligových pozic a klub z jižní Anglie podle vlastní zprávy z utkání postoupil do druhého kola poprvé ve své 148leté historii.
Oldhamův postup přes soupeře o jedno patro výš je ve srovnání s tím menší senzace. Wimborne ale nemusel hrát poslední půlhodinu bez trenéra a po hromadné rvačce. Každý z obou příběhů ukazuje jinou tvář téhle soutěže: jeden romantiku, druhý chaos, ze kterého se dá vytěžit postup.
Čeští fanoušci mohou FA Cup sledovat na kanálech Nova Sport. Telly uvádí Nova Sport 1 a 2, Pecka.TV u aktuálních přenosů Nova Sport 2 a 5 včetně sedmidenního archivu. Jde ovšem o vybrané přenosy, ne o kompletní nabídku všech zápasů.
Mellon možná druhé kolo uvidí jen z tribuny, nebo vůbec ne. Jeho hráči ale už jednou dokázali, že zápas zvládnou i bez něj, a to ve chvíli, kdy se všechno sypalo. Z nedělního večera nakonec zůstane záběr, za který zaplatí trenér, a gól, ze kterého se raduje celý klub.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle