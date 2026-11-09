8 věcí, kterým jsme věřily, protože je opakoval celý internet. Věda je mezitím dávno opravila

1. Po holení rostou chlupy silnější a tmavší
Ne. Žiletka odřízne vlas nebo chlup u povrchu a vytvoří tupý konec. Když začne znovu vyrůstat, může proto působit hrubší, tmavší a nápadnější. Samotné holení ale nemění tloušťku, barvu ani rychlost růstu. Takže pokud ses celý život bála oholit obličej, protože z tebe do středy vyroste dřevorubec, můžeš tenhle strach odložit.
2. Horká pára „otevře póry“ a studená voda je zase zavře
Póry nemají malé dveře, které teplou vodou otevřeš a ledem zabouchneš. Jejich skutečná velikost souvisí hlavně s genetikou, produkcí mazu a stavem kůže. Teplo může změkčit maz a usnadnit čištění, chlad může dočasně změnit vzhled pokožky, ale póry se mechanicky neotevírají a nezavírají. Některé produkty mohou jejich vzhled zjemnit – nikoli je přestavět.
3. Každá žena musí vypít přesně osm sklenic čisté vody denně
Osm sklenic je zapamatovatelné pravidlo, ne biologická smlouva. Potřeba tekutin se mění podle velikosti těla, pohybu, počasí, zdravotního stavu, těhotenství a dalších okolností. Navíc se počítá voda z dalších nápojů i z jídla. Pokud tedy nemáš každý den odškrtnutých přesně osm sklenic, hydratace ti neposílá upomínku.
4. Detox čaj „vyplaví toxiny“
Tělo skutečně detoxikuje. Jen hlavní práci dělají játra, ledviny, plíce, střevo a další fyziologické systémy, nikoli krabička čaje s listem na obalu. Americké Národní centrum pro komplementární a integrativní zdraví uvádí, že pro komerční detoxikační kúry neexistují přesvědčivé důkazy o odstraňování toxinů a některé mohou být i rizikové. Pokud po třídenním „detoxu“ vážíš méně, není to důkaz, že z tebe odešlo tajemné zlo.
5. Když spolu ženy tráví hodně času, menstruace se jim synchronizuje
Tenhle mýtus je tak romantický, že se ho nechce pouštět. Přesto pro skutečnou biologickou synchronizaci menstruačních cyklů nejsou přesvědčivé důkazy. Cykly mají různou délku a přirozeně se čas od času překryjí. Když se dvěma kamarádkám několikrát sejde menstruace, mozek si to zapamatuje mnohem lépe než měsíce, kdy každá začala jindy.
6. Když vyjdeš ven s mokrými vlasy, dostaneš rýmu
Babička se právě lehce zlobí, ale nachlazení způsobují viry. Mokré vlasy nejsou infekční agens. Chladnější období může měnit naše chování i podmínky, ve kterých se respirační viry šíří, ale na obyčejnou rýmu potřebuješ virus. Venku s mokrou hlavou ti může být prostě nepříjemně a zima – což je dost dobrý důvod vzít si čepici, jen ne důkaz o vzniku infekce.
7. Křupání prstů způsobuje artrózu
Zvuk může být příšerný a člověk vedle tebe možná zvažuje rozvod, ale běžné křupání kloubů nebylo spolehlivě spojeno s vyšším rizikem artritidy. Pokud kloub při praskání bolí, otéká nebo je nestabilní, to už je jiná situace a stojí za řešení. Samotné „křup“ ale není zvuk chrupavky, která právě podala výpověď.
8. Čokoláda automaticky způsobuje akné
Tady je realita méně uspokojivá než jednoduchý zákaz. Výzkum naznačuje, že u části lidí může akné souviset s některými stravovacími vzorci, například s vysokým glykemickým zatížením; zkoumá se také vztah k mléku. Ale věta „snědla jsi čokoládu, proto máš pupínek“ je příliš jednoduchá. Akné je multifaktoriální a léčba obvykle stojí na vhodné péči a podle závažnosti i léčivech, ne na trestu za dezert.
Proč podobné mýty přežívají tak dlouho?
Protože často obsahují něco, co na první pohled vidíme. Oholený chlup opravdu působí hrubší. Po páře vypadá pleť jinak. Menstruace se kamarádkám někdy překryje. A když jsi jako dítě vyběhla v zimě s mokrými vlasy a za dva dny měla rýmu, příběh je hotový.
Mozek miluje jednoduché příčiny a dobře zapamatovatelná pravidla. Věda bývá otravnější: „záleží“, „důkaz není dost silný“, „souvislost není příčina“. Jenže právě tahle méně sexy odpověď bývá často pravdivější.
Takže příště, až internet nabídne pravidlo, které platí absolutně pro všechny a vyřeší pleť, metabolismus i hormony během tří dnů, nemusíš okamžitě hledat kreditku. Někdy stačí hledat zdroj.
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Zdroje: Mayo Clinic – Shaving hair: Does shaved hair grow back thicker? [1], Cleveland Clinic – 7 Dermatologist Approved Tips to Shrink Your Pores [2], Mayo Clinic – Water: How much should you drink every day? [3], NCCIH – Detoxes and Cleanses: What You Need To Know [4], Human Reproduction – Menstrual synchrony pheromones: cause for doubt [5], CDC – About Common Cold [6], Harvard Health Publishing – Does cracking knuckles cause arthritis? [7], American Academy of Dermatology – Can the right diet get rid of acne? [8]. img ai generated