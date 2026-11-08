Pálení žáhy: sléz lesní, meduňka či zeměžluč mohou pomoci

Pálení žáhy je nepříjemný pocit, který cítíte za hrudní kostí. Pokud se vám pravidelně vrací, měli byste vyzkoušet bylinky, které vám pomohou zklidnit podrážděné trávení. Představíme vám ty, které jsou v tomto ohledu nejúčinnější. Chcete-li se zbavit pálení žáhy přirozeně, jezte menší porce, po jídle si alespoň dvě až tři hodiny nelehejte a zkuste omezit potraviny, které vám prokazatelně spouštějí obtíže.
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