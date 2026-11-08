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Pálení žáhy: sléz lesní, meduňka či zeměžluč mohou pomoci

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Dennívýzva
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Pálení žáhy je nepříjemný pocit, který cítíte za hrudní kostí. Pokud se vám pravidelně vrací, měli byste vyzkoušet bylinky, které vám pomohou zklidnit podrážděné trávení. Představíme vám ty, které jsou v tomto ohledu nejúčinnější. Chcete-li se zbavit pálení žáhy přirozeně, jezte menší porce, po jídle si alespoň dvě až tři hodiny nelehejte a zkuste omezit potraviny, které vám prokazatelně spouštějí obtíže.
Pálení žáhy

Pálení žáhy

Zdroj: Foto: Gemini
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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