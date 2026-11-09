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Útočník Čvančara si vyslechl nadávky na svou rodinu, chuligánům to chytře vrátil

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Dennívýzva
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Olomoucký kotel nadával Tomáši Čvančarovi i do rodiny. Útočník Hradce mu neodpověděl slovy, ale dvěma góly a gestem se skóre 3:0.
Útočník Čvančara si vyslechl nadávky na svou rodinu, chuligánům to chytře vrátil

Útočník Čvančara si vyslechl nadávky na svou rodinu, chuligánům to chytře vrátil

Zdroj: Hesap.com Antalyaspor
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.11.2026 18:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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