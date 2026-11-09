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Muž poděkoval policistům za zastavení u přechodu. Ti si všimli tašky s lupem

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Dennívýzva
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Neobvyklé setkání zažili policisté při noční hlídce ve Vyškově. Jeden z mladíků jim nejprve zdvořile poděkoval za zastavení u přechodu, vzápětí ale strážcům zákona neušly podezřele plné tašky. Ukázalo se, že dvojice měla u sebe zboží z vykradeného baru.
Muž poděkoval policistům za zastavení u přechodu. Ti si všimli tašky s lupem

Muž poděkoval policistům za zastavení u přechodu. Ti si všimli tašky s lupem

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 18:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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