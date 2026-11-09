Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Archeologové rozluštili 3 700 let starý nápis. Nejstarší známá kananejská věta řeší vši ve vlasech

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když badatelé prozkoumali drobný slonovinový hřeben z izraelského Lachiše, objevili na něm sedmnáct sotva patrných znaků. Jejich překlad odhalil překvapivě obyčejné přání: ať hřeben odstraní vši z vlasů a vousů. Nález byl oznámen 9. listopadu 2022 a patří mezi mimořádné doklady raného abecedního písma. Připomíná, že i lidé starověku řešili úplně všední starosti.
Archeologové rozluštili 3 700 let starý nápis. Nejstarší známá kananejská věta řeší vši ve vlasech

Archeologové rozluštili 3 700 let starý nápis. Nejstarší známá kananejská věta řeší vši ve vlasech

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 17:30

Reklama
Další články z Kód Enigma
Jediné špatně nastavené relé připravilo o elektřinu 30 milionů lidí. Blackout z roku 1965 odhalil skryté riziko
Jediné špatně nastavené relé připravilo o elektřinu 30 milionů lidí. Blackout z roku 1965 odhalil skryté riziko
Slavná opera v Sydney ještě nestála. První velký zpěvák vystoupil přímo pro dělníky na stavbě
Slavná opera v Sydney ještě nestála. První velký zpěvák vystoupil přímo pro dělníky na stavbě

Dnes je Sydney Opera House jednou z nejslavnějších staveb světa. Když se však u její rozestavěné konstrukce...

Bombardér zmizel za války v poušti. Po patnácti letech našli letadlo téměř neporušené, ale bez posádky
Bombardér zmizel za války v poušti. Po patnácti letech našli letadlo téměř neporušené, ale bez posádky

Devět amerických letců se v dubnu 1943 nevrátilo z první bojové mise. Jejich bombardér B-24 Lady Be Good...

Největší diamant světa darovali britskému králi. Při jeho broušení rozhodoval jediný úder
Největší diamant světa darovali britskému králi. Při jeho broušení rozhodoval jediný úder

Surový diamant Cullinan vážil přes šest set gramů a byl tak velký, že pro něj neexistoval běžný trh. Roku...

Boston zachvátil požár, ale hasiči nemohli vyjet jako obvykle. Město ochromila nemoc koní
Boston zachvátil požár, ale hasiči nemohli vyjet jako obvykle. Město ochromila nemoc koní

Když 9. listopadu 1872 začala hořet obchodní čtvrť Bostonu, hasiči zjistili, že jim chybí jeden z...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Další články z kategorie Historie
Zobrazit více
ZajímavostiVědaHistorie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.