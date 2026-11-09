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Otevírací doba 17. listopadu. Kde bude otevřeno a kde ne?

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Státní svátek připadne na úterý. Velké prodejny ale nemusejí zavírat. Na Den boje za svobodu a demokracii se totiž nevztahuje omezení prodejní doby. Co to znamená pro vaše nákupy?
Otevírací doba 17. listopadu. Kde bude otevřeno a kde ne?

Otevírací doba 17. listopadu. Kde bude otevřeno a kde ne?

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 17:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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