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Aston Martin pravděpodobně trhne rekord, o který nestojí

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Další selhání techniky přiblížilo Aston Martin a Lance Strolla k nezáviděníhodnému rekordu, který pro trápící se stáj rozhodně není tím, co by od této sezóny očekávala.
Aston Martin pravděpodobně trhne rekord, o který nestojí

Aston Martin pravděpodobně trhne rekord, o který nestojí

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 17:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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