Aston Martin pravděpodobně trhne rekord, o který nestojí

O jaký rekord se jedná? Nic více a nic méně než počet nedokončených závodů v jedné sezóně, a to bez ohledu na příčiny. Pomyslný strop je nyní na čísle 14, o kteréžto se dělí Andrea de Cesaris za tým Minardi v sezóně 1986, a za tým Brabham o sezónu později. (Cesaris dojel pouze jediný ze šestnácti závodů v sezóně 1986, do jednoho se nekvalifikoval. Následující rok dojel dva závody – z toho jedna pozice byla pódiová pozn. red). Obdobnou smůlu měl i Rubens Barrichello ve Stewartu v sezóně 1997, kdy ze sedmnácti závodů dojel pouze tři, ovšem, v Monaku se postavil na druhý stupeň na pódiu.
Pokud se na nedokončené závody Lance Strolla podíváme detailněji, znovu narazíme na dodavatele pohonných jednotek. Ze třinácti nedokončených závodů odstoupil kvůli vlastní chybě po havárii pouze z jediného, a to v Monaku. Další odstoupení jsou velmi nepěkným vysvědčením pro Hondu: o problémy s motorem, jeho chlazením, baterií či rekuperací, kteréžto má na starosti právě Honda, se jednalo v šesti případech, v dalších třech šlo o obtíže s převodovkou (vyrábí Aston Martin) a spojkou, po jednom odstoupení si připsaly problémy s brzdami, hydraulikou a s řízením po poškození vozu v prvních kolech závodu.
S podobnými „chuťovkami“ se potýká i Strollův týmový kolega Fernando Alonso, který tuto sezónu nedokončil sedm závodů, ovšem, díky dlouholetým zkušenostem zvládl pro Aston Martin, jenž obvykle vídáme jak se kdesi na chvostu závodního pole kočkuje s Cadillacy a Williamsy, vybojovat tři bodová umístění, a na mokré trati v Interlagosu naprosto znectít Lewise Hamiltona. (Jednalo se o vskutku dokonalý moment: svištíte si to ve Ferrari a najednou kolem vás propádluje zuřivý španělský Metuzalém v zelené popelnici s turbem zhotoveným z plechovky od párků a dětského větrníčku, která v dešti jako zázrakem neskutečným způsobem ožila. Nešlo nezamáčknout slzu – podružno, zda byla z nostalgie, nebo jste jednoduše řvali smíchy.)
️ Hamilton dijo en Austria:
„No puedes pretender adelantar a un Campeón del Mundo por el exterior“
Bueno, pues resulta que Fernando Alonso SÍ QUE PUEDE
#F1 #BrazilGP https://t.co/hjelauzr5G
— Nachez (@Nachez98) November 8, 2026
Tak či onak, Aston Martin se v současnosti krčí na předposledním místě tabulky šampionátu konstruktérů, body jsou výhradně Alonsovou zásluhou a Stroll se při své smůle může pochlubit nejlépe dvanáctým místem – což sice není špatné umístění, leč, v současné sezóně se tak stalo jen jednou. Na Alonsovi i jeho týmovém kolegovi je v posledních závodních víkendech vidět únava, a nejen z toho důvodu, že tři závody ve třech týdnech jsou nesmírně náročné pro celý tým. Odhad, že po neustálých a opakujících se dotazech typu „Proč to nejede/nefunguje/co se rozbilo?“ mají jezdci nervy na pochodu, patrně nebude daleko od pravdy. Pro dobro týmu můžeme v tuto chvíli jen doufat, že zbylé závody dokončí s oběma monoposty, a nezáviděníhodný rekord zůstane ještě dlouhou dobu nepokořen.