Proklatá manželka převzala Ministerstvo zahraničí. Macinka doma kapituloval a dostal rozkaz vozit dceru na hokej

Česká diplomacie má nové vedení. Petr Macinka sice nadále zastává funkci ministra zahraničí, skutečná autorita však podle jeho přiznání sídlí u paní Macinkové. Předseda Motoristů se po nedělním výpadu proti ženskému hokeji pokusil napravit pošramocenou pověst. Doma však narazil na odpor, proti němuž byly Lipavského výtky pouhou diplomatickou nótou. Manželka ho pořádně seřvala a vzápětí rozhodla o budoucím rodinném sportovním programu. Pokud jejich dcera projeví zájem o hokej, bude hrát. Tatínek dostane na starost odvozy. Muž, který ještě v neděli sebevědomě vysvětloval, proč hokej považuje za mužský sport, v pondělí veřejně přiznal domácí porážku. Česká zahraniční politika dostala novou nejvyšší instanci. Paní Macinkovou. Ta se s mužatkami ani ministerskými názory příliš nemaže.
Petr Macinka vyrazil po téměř šestihodinovém jednání Vlády k řečnickému pultíku. Potřeboval se co nejrychleji omluvit za nedělní televizní vystoupení, které mu vyneslo pořádnou ostudu. Jenže česká diplomacie narazila hned na první překážku. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch jej od pultíku vykázal a zbývající řečnická stanoviště mezitím obsadili ostatní členové kabinetu. Macinka ustoupil. Šéf Motoristů, který o den dříve rozdával rozumy ženským hokejistkám, nedokázal prosadit ani přednostní přístup k mikrofonu. Na veřejnou omluvu si musel počkat. Diplomatická mise začala fiaskem a předseda Motoristů se ocitl v nezáviděníhodném postavení. Nejprve ho usměrnil Vojtěch, za chvíli musel vysvětlovat, jak jej usměrnila manželka.
Když konečně dostal slovo, nebylo po nedělním sebevědomí ani památky. „Já bych se rád tady na tomto místě vyjádřil k tomu větru, který jsem včera zasel a také k té bouři, kterou dneska, kterou dneska sklízím pro svoji nejapnou poznámku,“ zahájil brífinkový výstup Macinka. Ministr zahraničí se rozhodl otevřít výsledky domácího krizového jednání, které zjevně předčilo všechny zahraničněpolitické konzultace. Kolegům z Vlády dokonce poděkoval za jejich zdrženlivost. „Musím poděkovat vládním kolegům za to, že dneska na dlouhé Vládě to celou dobu taktně, taktně přešli,“ uvedl. Načež vysvětlil důvod. „Asi, asi jako by věděli, jak strašně mě za to doma seřvala manželka paní Macinková,“ přiznal.
Bylo po tajnostech. V české diplomacii se objevil nový mocenský hráč. Paní Macinková. Ministr se ji dokonce rozhodl představit s patřičnou úctou, skoro jako zahraniční státnici. Nikoli pouze manželka, nýbrž „manželka paní Macinková“. Zjevně žena s vyšším postavením, než si předseda Motoristů dokáže přiznat v soudobé domácí hierarchii. Paní Macinková promluvila, ministr seřadil do botníku pantofle. Ještě v neděli přitom působil jako neohrožený obránce mužského charakteru. V pondělí svedl pouze referovat o výsledku domácího disciplinárního řízení.
Manželka vydala rozkaz. Ministr dostal volant
Největší pohromou pro Macinkovu mužnou autoritu však nebylo samotné vyčinění. Manželka mu podle jeho vyprávění rovnou oznámila budoucí rozdělení rodinných povinností. Pokud jejich dcera projeví zájem o lední hokej, matka ji přihlásí do týmu a otec zajistí pravidelnou dopravu. Ministr před novináři tlumočil manželčino rozhodnutí s přesností úředníka předčítajícího vládní usnesení. „Až bude naše dcerka větší a bude-li chtít, tak že ji zapíše do hokejového týmu a že já budu ten, kdo ji tam bude pravidelně, pravidelně vozit,“ prozradil.
Paní Macinková podle slov ministra zahraničí nejenže odmítla respektovat ministerské odborné stanovisko k ženskému hokeji, ale rovnou mu přidělila funkci řidiče. Předseda Motoristů se ocitl ve vlastní specializaci. Konečně oblast, kde mu manželka ponechala nespornou kompetenci. Sednout za volant a odvézt dceru na trénink. O tom, zda bude bruslit, rozhodne sama dívka. O podpoře sportovního zájmu matka. Tatínek může nanejvýš kontrolovat tlak v pneumatikách. Pro muže, který si před televizními kamerami dovolil poučovat ženy o vhodnosti jejich sportovních aktivit, vskutku velkolepý kariérní sešup.
Nová zahraničněpolitická doktrína domácnosti Macinkových má přitom naprosto jasná pravidla. Ministerský názor na ženský hokej neplatí. Rozhoduje přání dcery a organizační pokyny manželky. Macinka se ještě ani nestihl zotavit z nedělního televizního debaklu a již měl před sebou možnou budoucnost strávenou na parkovištích zimních stadionů. V autě hokejová výstroj, na zadním sedadle mladá sportovkyně a za volantem šéf české diplomacie, jenž si před cestou raději ověří, zda manželka nepřidělila další úkoly. Pro Motoristy vlastně ideální rodinný program. Žena velí, muž řídí motorový stroj.
Do rodinného rozhodnutí navíc promlouvá nebezpečně moderní myšlenka. Dcera si sport vybere sama. Politické poměry v Macinkově domácnosti nabízejí zajímavou inspiraci pro fungování české diplomacie. Ministr může dál jezdit na mezinárodní jednání, vystupovat před kamerami a vysvětlovat zahraniční politiku. Jen by se před každým odvážnějším prohlášením měl ujistit, zda návrh prošel připomínkovým řízením u paní Macinkové. Ta již předvedla, jak rychle dovede napravit diplomatický přešlap. K domácímu podřízení se přihlásil před objektivy sám.
Mužatky dostaly omluvu a ministr domácí lekci
Příčinou převratu byla nedělní televizní debata o účasti ruských sportovců na mezinárodních turnajích. Macinka se při odmítání návratu ruských reprezentací pustil do úvah o ženském hokeji. Ruské hráčky označil za mužatky, lední hokej popsal jako mužský sport a ženskou účast spojoval s feministickými tlaky na rovnoprávnost. Ministr zahraničí dokázal z otázky ruské účasti na turnaji vytvořit přehlídku předsudků o ženském sportování. Předseda Motoristů přitom nevyvolal spor o zákaz ruských reprezentací, ale o vlastní slovník. Hokejistky nepotřebovaly jeho souhlas s existencí jejich sportu, Macinka jim však přesto nabídl odborný posudek z oboru mužských a ženských činností.
Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský se proti výrokům svého nástupce ostře ohradil. „Já jsem jako znechucenej z těch vašich nechutnejch šovinistických keců, co tady vedete,“ vmetl Macinkovi. Předseda Motoristů se bránil poukazem na právo vyjádřit vlastní názor. Jenže právo na názor nezaručuje imunitu před kritikou, natož před manželkou. Lipavského rozhořčení ještě Macinka ustál, veřejnou kritiku se rovněž pokusil přejít. Domácí jednání už podobný prostor pro neústupnost neposkytlo.
V pondělí ministr uznal nevhodnost výroku. „Já musím uznat, že teda moje vyjádření bylo, bylo velmi nevhodné,“ prohlásil. Pokusil se ještě připomenout původní adresátky urážky. „Sice jsem tedy hovořil o ruských hokejistkách, nikoliv o českých, ale to je, to je myslím v tuto chvíli úplně jedno,“ dodal. Národnostní rozlišování mužatek se ministru zahraničí nakonec neosvědčilo. Ženský hokej se nenechal rozdělit na reprezentantky, o kterých lze mluvit pohrdavě, a ostatní hráčky, kterým se přísluší omluvit. Macinka na vlastní kůži zjistil, jak nesnadné je vysvětlovat podobnou teorii nejen veřejnosti, ale především ženě, která mu doma předem přidělila místo za volantem.
Ministr proto telefonoval generální manažerce české ženské reprezentace a požádal o předání omluvy hráčkám. „Měl jsem možnost telefonovat s generální manažerkou českého ženského hokejového národního týmu, abych se jejím prostřednictvím taky našim, našim hokejistkám omluvil za to, co jsem včera řekl,“ uvedl. Hokejistky podle jeho slov zastihl před tréninkem v Dánsku na Mistrovství světa. Zatímco reprezentantky pokračovaly v přípravě, český ministr zahraničí musel opravovat následky vlastního výstupu. O den dříve měl potřebu vysvětlovat, komu lední hokej náleží. Nyní českému ženskému týmu přál sportovní úspěch. Pozoruhodně rychlý obrat v diplomatickém postoji, který se obešel bez zasedání Bezpečnostní rady státu. Postačila rodinná porada.
Paní Macinková vyhrála bez prodloužení
Macinka nakonec sáhl po hokejové terminologii a nedělní vystoupení přirovnal k vlastní brance. „Takže poté, co já jsem si dal vlastní gól do vlastní branky, tak doufám, teď budeme všichni držet palce, aby všechny ty ostatní góly už padaly pouze do branek našich soupeřek, našich hokejistek,“ prohlásil. Pro ministra zahraničí to bylo přiznání porážky v disciplíně, kterou si sám vybral. Nedělní výsměch ženskému hokeji skončil omluvou a sportovním přáním. Hlavním vítězem domácího utkání však nebyla žádná z reprezentací. Paní Macinková zvládla celý zápas bez bruslí, hokejky i ochranné výstroje. Má totiž, narozdíl od manžela, rozum.
© inregion.cz