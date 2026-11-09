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Proklatá manželka převzala Ministerstvo zahraničí. Macinka doma kapituloval a dostal rozkaz vozit dceru na hokej

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Dennívýzva
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Česká diplomacie má nové vedení.
Ministr zahraničí Petr Macinka na brífinku, FOTO: Úřad vlády/se svolením

Ministr zahraničí Petr Macinka na brífinku, FOTO: Úřad vlády/se svolením

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 09.11.2026 17:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

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