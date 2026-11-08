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Je včerejší řízek jako guma? Díky šikovným trikům bude křupavý jako čerstvý

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Dennívýzva
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Znáte to. Rozhodli jste se, že ohřejete včerejší řízek na oběd či na večeři. Když tak ale učiníte, zjistíte, že řízek na talíři vypadá jako guma a při zakrojení do něj takový skutečně je. Spousta lidí si i proto myslí, že řízek prostě není možné druhý den ohřát tak, aby byl dokonale křupavý, jako je tomu v případě jeho čerstvého usmažení. Není to pravda, řízky lze ohřát tak, aby byly dokonale křupavé a vypadaly, že jsou prostě a jednoduše čerstvé. Jak na to? V následujících řádcích vám to prozradíme.
Řízky

Řízky

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 14:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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