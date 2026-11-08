Je včerejší řízek jako guma? Díky šikovným trikům bude křupavý jako čerstvý

Znáte to. Rozhodli jste se, že ohřejete včerejší řízek na oběd či na večeři. Když tak ale učiníte, zjistíte, že řízek na talíři vypadá jako guma a při zakrojení do něj takový skutečně je. Spousta lidí si i proto myslí, že řízek prostě není možné druhý den ohřát tak, aby byl dokonale křupavý, jako je tomu v případě jeho čerstvého usmažení. Není to pravda, řízky lze ohřát tak, aby byly dokonale křupavé a vypadaly, že jsou prostě a jednoduše čerstvé. Jak na to? V následujících řádcích vám to prozradíme.
Efektivní ohřívání řízků v troubě
Naprosto jednoduchá záležitost. Stačí troubu vyhřát na teplotu 170 °C. Řízky vložíme do pekáčku a zakryjeme alobalem. Pečeme zhruba 15 minut. Díky alobalu se řízky nijak nevysuší a zůstane v nich potřebná šťáva. Budou dokonale křupavé podobně, jako byste je čerstvě usmažili.
Tip: Jde to i zdravěji. Skvělý pečený řízek v cornfalkes.
Ohřívání na pánvi musí být obezřetné
Nepochybně. Hodně důležité je mít velmi kvalitní pánev s nepřilnavým povrchem. Použít bychom měli minimální množství oleje. Řízky bychom měli ohřívat zhruba 5 minut po obou stranách na mírném plameni. Na pánev také nemohou jít přímo z lednice. Prvně musí mít zhruba pokojovou teplotu.
Řízek s brambory: Foto Pixabay
Na mikrovlnku zapomeňte
V každém případě. Je to cesta ke klasickému gumovatému řízku, který bude připomínat podešev. Mnohdy řízky po ohřevu v mikrovlnce ztvrdnou natolik, že jsou fakticky nepoživatelné.
Vložte řízek do tortily nebo sendviče
Nechce-li se vám řízek ohřívat některým z výše uvedených způsobů, není problém ho trochu zakamuflovat. Jestliže řízky nakrájíte na tenké proužky a vložíte spolu se zeleninou a nějakým tím dresinkem do tortily, máte vyhráno. Takto naplněnou tortilu necháte pouze z obou stran opéct a budete mít dokonalou večeři se vším všudy. Podobně je možné zapracovat řízky také do sendviče na svačinku.
Zdroje info: Autor- vlastní zkušenosti
Řízky: Náhledové foto a fotogalerie Pixabay
The post Je včerejší řízek jako guma? Díky šikovným trikům bude křupavý jako čerstvý first appeared on Naše zahrada.