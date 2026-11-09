United jsou poprvé od roku 1986 v sestupové zóně. Neville říká, že si hráči sami působí psychickou újmu

Old Trafford v neděli 8. listopadu 2026 nejdřív oslavoval a pak oněměl. Dva góly v nastavení vyrovnaly zápas s Aston Villou na 4:4. Tabulka ale zůstala nemilosrdná. United jsou po deseti kolech sezony 2026/27 osmnáctí, mají osm bodů a do konce listopadové reprezentační pauzy se ze sestupové zóny nedostanou. Gary Neville po zápase nemluvil jen o obraně. Mluvil o rituálu, při kterém si podle něj hráči po každém dalším nezdaru sami ubližují. Podle nás je to jen vstup k jeho širší diagnóze. United už nevypadají jako velký klub ve špatné formě. Svými čísly odpovídají týmu z dolní trojky.
Dva góly v nastavení, které nic nezachránily
Scénář zápasu se lámal od první minuty. Villa skórovala po 59 sekundách a po třech minutách a čtyřiceti sekundách vedla 2:0. Podle statistiků Opty United v historii Premier League nikdy neprohrávali o dva góly dřív. Domácí do přestávky srovnali. Po ní se všechno zopakovalo: Villa udeřila ve 48. a 53. minutě a vedla 4:2.
Guardian při rozboru inkasovaných gólů jmenuje chyby brankáře Lammense, Dalota a Yora. Nešlo o smůlu ani o nečekanou střelu z dálky, ale o selhání v základních situacích. A to na začátku obou poločasů, kdy by měl být tým nejvíc soustředěný.
Pak přišlo nastavení. Joshua Zirkzee snížil a Patrick Dorgu vyrovnal. Unai Emery Dorguův gól zpochybňoval kvůli kontaktu Lammense se Suzukim při rohovém kopu. VAR nezasáhl a trenér Villy si postěžoval, že v jiné zemi by se podle něj možná pískal faul.
Statistici z Opta Analyst zaznamenali kuriozitu: United jsou prvním týmem v historii Premier League, který v jednom zápase dvakrát smazal dvougólové manko. Ve stejném zápase ale padly i méně lichotivé milníky. Villa dala United čtyři góly poprvé od listopadu 1963, na Old Trafford dokonce poprvé od srpna 1930.
Tabulka, jakou Old Trafford nezažil od roku 1986
Bilance po deseti kolech zní: jedna výhra, pět remíz a čtyři porážky. Osm bodů, osm ligových zápasů bez vítězství a ztráta jednoho bodu na bezpečné příčky. Opta uvádí, že jde o nejnižší pozici United po deseti zápasech nejvyšší soutěže od sezony 1986/87.
Víkendové výsledky situaci ještě zhoršily. Nottingham Forest porazil Manchester City a s devíti body se posunul na 16. místo. Stejný počet bodů má Coventry. Sunderland porazil Chelsea a odlepil se ze dna. Pod United jsou podle TNT Sports už jen Sunderland a Crystal Palace.
Kvůli reprezentační pauze mají United jistotu, že v sestupové zóně stráví nejméně 15 po sobě jdoucích dnů. Tak dlouho tam nebyli od září a října 1986, kdy v ní zůstali 28 dní.
Defenzivní čísla vypadají ještě hůř než tabulka:
|Ukazatel
|Stav po 10 kolech
|Pozice v lize
|18. místo
|Body
|8 (1 výhra, 5 remíz, 4 porážky)
|Ligové zápasy bez výhry
|8
|Inkasované góly ve všech soutěžích
|30
|Čistá konta v lize
|0
Bez jediného čistého konta v prvních deseti ligových zápasech byli United naposledy v sezoně 1986/87. Podle Opty jsou navíc prvním týmem z nejlepší trojky předchozího ročníku s takovou bilancí od Liverpoolu v sezoně 1966/67.
V předchozí sezoně se United tedy pohybovali na samé špičce. Teď mají parametry klubu, který bojuje o holé přežití. Kvalita kádru přitom pořád napovídá, že záchrana má být jen minimum, a ne cíl.
Děkovačka, na kterou se nedá dívat
Neville na NBC Sports připustil, že tým zápas nevzdal a do konce bojoval. Tím pochvala skončila. Obranné chyby označil za šokující a celou situaci za zoufalou a opravdu politováníhodnou. „Takhle to dál nejde,“ řekl.
Nejvíc ho ale zasáhlo, co přišlo po závěrečném hvizdu. Hráči United už podruhé za krátkou dobu obcházeli hřiště a děkovali fanouškům, poprvé po domácí porážce s Bournemouthem a teď po remíze, která je nechala v dolní trojce. Podle Nevilla se na to „skoro bolí dívat“. Hráči si tím podle něj působí emoční újmu, protože po každém nezdaru znovu veřejně procházejí frustrací a ostudou, místo aby špatný den uzavřeli.
Nejde o klinické tvrzení, ale o expertní metaforu. Má ovšem logiku. Tým v krizi potřebuje rutinu, která ho stabilizuje, a ne rituál, který každý týden připomíná, jak hluboko spadl.
Michael Carrick to vidí jinak. Podle něj fanoušci stáli za hráči až do konce, i po posledním hvizdu. Dorgu zvolil střízlivější tón: šťastný se prý necítí, tým je ve špatné situaci a každý se musí podívat sám na sebe. Zda klub děkovačky přehodnotí, zatím není jasné. Žádné rozhodnutí nepadlo.
Atmosféru kolem zápasu formovalo i to, co se dělo mimo trávník. Před výkopem protestovali fanoušci proti vlastníkům. Výzvu podle Express & Star vydala skupina The 1958 a připojila se k ní koalice dalších fanouškovských skupin. Independent popsal zeleno-zlaté balonky, chorály proti Glazerovým i Jimu Ratcliffovi a transparent: „Nechceme nový stadion, chceme pryč vlastníky.“ Fanoušci vyčítají vedení dluh, plán opustit Old Trafford, zacházení s permanentkáři i celkový propad standardů.
Osm trenérů, stejný výsledek
Nevillova kritika děkovaček je jen povrch. Na NBC a v následném přepisu pro Sky Sports šel bývalý kapitán k jádru věci. Výměna trenéra podle něj odpovědí není, protože klub to zkoušel osmkrát za dvanáct let: Moyes, Van Gaal, Mourinho, Solskjaer, Rangnick, Ten Hag, Amorim a teď Carrick.
Skutečný problém vidí jinde. Ve špatném náboru hráčů, ve slabém oddělení péče o výkon, v nepropojeném vedení od vlastníků a představenstva až po hřiště. A v lidech na vedoucích pozicích, kteří podle něj takové role nikdy předtím nedělali. Na adresu vlastníků řekl, že „nemají ponětí, co dělat“, a klub se podle něj jen točí v začarovaném kruhu.
Jde o názor, ne o doložené hodnocení kvalifikace konkrétních funkcionářů. Fakta mu ale dávají za pravdu v jednom: každá trenérská éra posledního desetiletí se uzavřela dřív, než přinesla stabilitu, a klub přesto skončil tady. Pokud se cyklus zopakuje, dá se čekat, že problém se jen přesune na dalšího muže na lavičce.
Co přijde po pauze
Carrick o rezignaci nechce slyšet. „To se nestane,“ odpověděl a dodal, že počítá s tím, že bude ve funkci pokračovat. Guardian ale píše, že jeho budoucnost visí na vlásku, a Sky zmiňuje pochybnosti před dvoutýdenní pauzou. Potvrzené rozhodnutí vedení zatím neexistuje.
Program po přestávce podle oficiálního rozpisu Premier League žádnou úlevu nenabízí:
- 21./22. listopadu: Liverpool (venku)
- 28. listopadu: Brentford (doma)
- 2. prosince: Newcastle (venku)
- 5. prosince: Coventry (doma)
- 12. prosince: Crystal Palace (venku)
- 19. prosince: Arsenal (venku)
Čtyři venkovní zápasy ze šesti, mezi nimi cesty na Anfield a k Arsenalu. Zároveň přijdou dva přímí soupeři ze spodku tabulky, Coventry a Palace, proti nimž se body počítají dvojnásob.
Matematickou jistotu záchrany po deseti kolech spočítat nelze. Pokud ale vezmeme tradiční hranici 40 bodů, United musí ze zbývajících 28 zápasů získat ještě 32 bodů, tedy zhruba 1,14 bodu na zápas. Zatím mají průměr 0,8. Rozdíl působí malý, ale pro tým, který inkasuje v každém utkání, je zásadní.
V Liverpoolu nastoupí United jako tým, který v jednom zápase dvakrát dokázal smazat dvougólové manko, ale zároveň dvakrát zbytečně prohrával o dva góly. Kterou z těch dvou tváří ukáže, rozhodne o víc než o jednom listopadovém víkendu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle