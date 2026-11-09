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Dva šachisté odehráli 48 partií a nedostali vítěze. Kasparov pak ve dvaadvaceti svrhl mistra světa

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Souboj Anatolije Karpova a Garriho Kasparova přerostl v polovině osmdesátých let hranice sportu. Jejich první zápas o titul trval pět měsíců a skončil bez vítěze, protože jej šachová federace zastavila. Odveta v roce 1985 však přinesla mimořádně napínavé finále. Devátého listopadu se Kasparov stal nejmladším nesporným mistrem světa — a začala nová éra šachu.
Dva šachisté odehráli 48 partií a nedostali vítěze. Kasparov pak ve dvaadvaceti svrhl mistra světa

Dva šachisté odehráli 48 partií a nedostali vítěze. Kasparov pak ve dvaadvaceti svrhl mistra světa

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.11.2026 19:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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