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Citron v troubě: zbaví vás nepříjemného zápachu i otravného hmyzu

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Citron je bohatým zdrojem vitamínu C. Pomáhá bojovat proti nachlazení, chřipce a podporuje trávení, takže se hodí jako skvělý doplněk při hubnutí. Na druhé straně ho můžeme efektivně využít i v domácnosti. Zbaví nás například nepříjemného zápachu a funguje i jako čistič. V tomto článku vám nabídneme několik triků, jak jej využít.
citronová šťáva, přírodní úklid, odstranění zápachu, vodní kámen, kyselina citronová Provětrejte po zimě matrace. Přírodní Citrony citronová kůra, vitamín C, flavonoidy, antioxidanty, detoxikace

citronová šťáva, přírodní úklid, odstranění zápachu, vodní kámen, kyselina citronová Provětrejte po zimě matrace. Přírodní Citrony citronová kůra, vitamín C, flavonoidy, antioxidanty, detoxikace

Zdroj: Foto: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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