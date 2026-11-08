Citron v troubě: zbaví vás nepříjemného zápachu i otravného hmyzu

Citron je bohatým zdrojem vitamínu C. Pomáhá bojovat proti nachlazení, chřipce a podporuje trávení, takže se hodí jako skvělý doplněk při hubnutí. Na druhé straně ho můžeme efektivně využít i v domácnosti. Zbaví nás například nepříjemného zápachu a funguje i jako čistič. V tomto článku vám nabídneme několik triků, jak jej využít.
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