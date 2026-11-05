Eukalyptus před zimou: Jak ho ochránit před mrazem?

Eukalyptus není jen jeden. Předtím, než se pustíte do jeho zazimování, tak si zjistěte, jaký eukalyptus vlastně máte. Možná je to ten, který pochází z oblasti s mírnou zimou, nebo máte naopak eukalyptus, který si poradí s velmi nízkými teplotami. I tady platí, že větší péči byste měli věnovat rostlinám mladým než dobře zakořeněným exemplářům. Ještě před příchodem zimy byste měli prohlédnout svou rostlinu. Odstraňte suché a poškozené větvičky a zkontrolujte, zda má kolem sebe dostatek prostoru. Pokud eukalyptus roste na větrném místě, zvažte také ochranu před studenými poryvy.
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