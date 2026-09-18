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Neřežte ovocné stromy hned: jabloně počkají na předjaří, peckoviny na teplo

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Neřežte ovocné stromy hned: jabloně počkají na předjaří, peckoviny na teplo. I když máte pocit, že odplozené koruny volají po nůžkách už v únoru, počkejte. Prořezávání ovocných stromů odměňuje trpělivost. Špatný termín otevře cestu klejotoku a houbám, správný termín prosvětlí korunu a nasadí příští úrodu. Jádroviny a peckoviny chtějí jiný kalendář. Proto nejdřív zjistěte, co máte na zahradě, a teprve potom sahejte po pile.
Řez na podzim

Řez na podzim

Zdroj: Foto: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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