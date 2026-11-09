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Rychle a zběsile 10: Dwayne Johnson se vrátil po hádce s Dieselem, štáb návrat Gal Gadot tajil až do premiéry

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Akční film Rychle a zběsile 10 odstartoval finále ságy a přinesl usmíření Vina Diesela s Dwaynem Johnsonem. Herečky si rvačku natočily bez režiséra.
Rychle a zběsile 10

Rychle a zběsile 10

Zdroj: FOTO:Universal Pictures / distr. TV Nova
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 17:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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