Rychle a zběsile 10: Dwayne Johnson se vrátil po hádce s Dieselem, štáb návrat Gal Gadot tajil až do premiéry

Rychle a zběsile 10, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 10, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 10, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 10, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 10, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 10, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 10, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 10, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova
Akční snímek Rychle a zběsile 10 z roku 2023 odstartoval první část finále, přinesl herecké návraty, které diváci nečekali, a skončil napínavým cliffhangerem. Během natáčení odešel původní režisér po sporech s Vinem Dieselem, herečky si pak svou bojovou scénu natočily samy bez režiséra. Došlo i na usmíření s Dwaynem Johnsonem, který kdysi prohlásil, že se do série už nikdy nevrátí. Rvačka bez režiséra
Dominic Toretto (
) kdysi v pátém díle připravil o život mocného brazilského narkobarona. Netušil však, že svědkem události byl zločincův syn Dante (Jason Momoa), který si od té doby maluje svou pomstu. Jeho cílem je zničit Toretta a všechny jeho blízké včetně osmiletého syna. Dom proto musí dát znovu dohromady svůj tým a čelit soupeři, jakého ještě nepotkal. Vin Diesel
Zákulisí filmu nebylo o nic méně divoké. Původní režisér Justin Lin odešel z natáčení podle tehdejších zpráv po neshodách s Vinem Dieselem. Nahradil ho Louis Leterrier, který toužil vrátit sérii zpátky na zem.
„V devítce se letělo do vesmíru, a to už nešlo trumfnout. Chtěl jsem ale dělat věci, které jsme prakticky ještě nezkusili, třeba koulet v ulicích Říma opravdovou tunovou kovovou bombu a doufat, že nezničíme Koloseum,“ vysvětlil Leterrier.
Herečky Michelle Rodriguez a Charlize Theron si navíc svou bojovou scénu natočily úplně samy bez režiséra. Rozpočet se vlivem pandemických opatření a obřích honorářů nakonec vyšplhal na 340 milionů dolarů. Desátý film je tak vůbec nejdražším dílem celé akční ságy.
Usmíření rozhádaných hvězd
se po natočení osmého dílu s Vinem Dieselem tvrdě rozhádal a na podzim roku 2021 prohlásil, že už neexistuje žádná šance na jeho návrat. S Dieselem se usmířili už v létě roku 2022, do filmu se ale zapojil až později. Režisér Louis Leterrier mu totiž po dokončení desátého dílu výsledek ukázal. Johnsonovi se snímek zalíbil natolik, že souhlasil s natočením potitulkové scény. Dwayne Johnson
Diváky překvapil také návrat herečky Gal Gadot do role Gisele, která v předchozích dílech zdánlivě zemřela. Její účast štáb úzkostlivě tajil až do slavnostní premiéry. Leterrier potvrdil, že cameo nebylo jen rychlým ústupkem fanouškům, jak se povídalo, ale plánovalo se dlouhé roky. Na plátně se jako letuška objevila rovněž Meadow Walker, dcera tragicky zesnulého Paula Walkera. Desátý film měl premiéru přesně v roce, kdy uplynulo deset let od jeho smrti.
Slovo rodina ve snímku v originále zazní celkem šestapadesátkrát. Nováčkem v rodinném klanu se stal herec John Cena jako Jakob Toretto. V jedné ze rvaček popadl protivníka a prorazil s ním podlahu, k čemuž využil chvat „attitude adjustment“ ze své vlastní wrestlingové kariéry. Když pak v další scéně veze malého Briana (Leo Abelo Perry) v autě, pustí mu písničku Good Vibrations od kapely Marky Mark and the Funky Bunch. S jejím frontmanem Markem Wahlbergem si Cena už dříve zahrál v komedii Táta je doma.
Během honičky v tunelu, kdy Dante nahání Toretta, zaslechnou bystré uši malý vtípek. Tvůrci do zvuku motorů schválně přimíchali hluk vesmírných stíhaček TIE Fighter ze slavné ságy Star Wars. Ve scéně nákupu zbraní v počítačové herně zase jeden ze zákazníků drtí populární hru World of Warcraft.
Filmové chyby
Pozorní diváci si i tentokrát všimli několika nesrovnalostí. Když například v potitulkové scéně
z roku 2021 Han (Sung Kang) navštíví Deckarda (Jason Statham), má krátké vlasy. Když na stejnou scénu dojde v desátém díle, Han už má vlasy dlouhé. předchozího filmu
Další nedopatření se ukázalo během scény v baru. Postava Tess (Brie Larson) vystřelí z brokovnice do vzduchu, aby ukončila rvačku, má ale prst pod lučíkem spouště. Ve skutečnosti by tak zbraň vůbec nedokázala odpálit.
Chybička se vloudila i do napínavého momentu, kdy Dom tahá Isabel (Daniela Melchior) z hořícího vraku. Během záchranné akce se v jednotlivých záběrech nápadně mění pozice odstavených aut.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).