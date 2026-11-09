Na demonstraci na Letné se chystají tisíce mimopražských. Dopravci posilují spoje

Na Letnou navíc dorazí 50 autobusů z celé země, které si organizují sami dobrovolníci či místní skupiny Milionu chvilek. Celostátní vedení spolku je ale neorganizuje ani nefinancuje, všechny nahlášené autobusy však eviduje ve své interaktivní mapě. Zpáteční lístky stojí od 250 do 500 korun, podle místa odjezdu. Počet autobusů navíc nemusí být konečný.
Mnoho lidí však volí pro dopravu na Letnou komerční linky. Už na konci minulého týdne evidoval RegioJet podle mluvčího Lukáše Kubáta výrazně zvýšený zájem o cestování do Prahy v neděli 15. listopadu, a to zejména v dopoledních hodinách. Některé vlakové spoje dopravce z Ostravy či Brna jsou vyprodané a vyprodané jsou i některé autobusové spoje. „Během dnešního dne jsme proto posílili kapacitu některých vlakových spojů na neděli 15. listopadu. Stejně tak jsme posílili kapacitu vybraných autobusových linek," sdělil Kubát.
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Větší zájem vnímá také Leo Express. „V neděli dopoledne vidíme mírně zvýšenou poptávku oproti normálu," sdělil mluvčí Emil Sedlařík.
Podle aplikace Českých drah Můj vlak je několik dopoledních spojů dopravce například z Brna a Ostravy do Prahy téměř vyprodaných. Další spoje z Plzně se na semaforu obsazenosti pohybují v červené barvě, značící velký zájem. „V uvedeném termínu budeme standardně vývoj poptávky vyhodnocovat a reagovat dle provozních možností a podle poptávky po cestování," sdělil mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.
Podle něj je ale těžké porovnávat nadcházející víkend s ostatními kvůli úternímu státnímu svátku. Podle údajů na webech škol vyhlásily některé z nich na pondělí volno.
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Vládní koalice přes odpor opozice prosadila v prvním čtení ve Sněmovně v sobotu 24. října ve 04:36 návrh, který počítá se zrušením rozhlasového a televizního poplatku a převedením financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) na státní rozpočet. Nezvyklý čas schválení se stal symbolem následných protestů veřejnosti. Zástupci vlády argumentují tím, že systém poplatků placených občany je v Evropě menšinový. Platí se v deseti zemích, 11 států je dříve zrušilo a ostatní měly jiné způsoby financování.
Rozhodnutí vlády vyvolalo 3. listopadu stávku zaměstnanců ČT a ČRo. K následnému shromáždění, které se konalo ve stejný den na Václavském náměstí, se připojily tisíce lidí, mimo jiné vysokoškolští studenti, kteří nesouhlasí se změnou systému financování veřejnoprávních médií.