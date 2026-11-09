Vdovy po mužích pracujících v Německu mohou získat dva důchody. Na velký mají nárok i před 47. rokem

Když ženě zemře manžel, který část života pracoval v Německu, nezůstává odkázaná jen na český stát. Vdovy s německou pracovní historií manžela mohou vedle české dávky pobírat také německý vdovský důchod. V Německu se dávka dělí na malou a velkou. Na dlouhodobou výplatu dosáhnou matky starající se o dítě nebo ženy po dosažení stanoveného věku, který postupně roste ze 45 na 47 let.
Nárok vzniká po pěti letech pojištění
Německý vdovský důchod se vyplácí z pojištění zesnulého manžela, a to i v případě, že vdova sama v Německu nikdy nepracovala. Základní podmínkou je, aby manžel u sousedů získal alespoň pět let doby pojištění. Podmínka pěti let odpadá, pokud muž zemřel následkem pracovního úrazu nebo pokud už v Německu pobíral penzi.
Důležitou roli hraje také délka manželství. Aby německé úřady dávku přiznaly, musí svazek trvat v době úmrtí alespoň jeden rok. Výjimku mají starší páry, které se vzaly před 1. lednem 2002 a jeden z manželů se narodil před 2. lednem 1962. Těm se minimální délka manželství nezkoumá.
Při uzavření nového sňatku nárok na penzi po zemřelém muži automaticky zaniká. Žena ale v takové situaci může požádat o finanční vypořádání svého důchodu. Německý systém jí jednorázově vyplatí čtyřiadvacetinásobek průměrné částky důchodu za posledních dvanáct měsíců. V případě malého vdovského důchodu se vypořádání omezí jen na peníze, které by žena dostala do konce dvouleté lhůty.
Kdy se vyplácí malý a kdy velký důchod
Německý systém rozlišuje dvě úrovně pozůstalostní dávky. Záleží na věku vdovy, jejím zdravotním stavu a péči o potomky.
|Druh německé penze
|Podmínky pro přiznání dávky
|Délka výplaty
|Malý vdovský důchod
|Nesplnění podmínek pro velký důchod
|Maximálně 24 měsíců
|Velký vdovský důchod
|Dosažení věku, péče o dítě nebo invalidita
|Bez časového omezení
Velký vdovský důchod dostávají ženy bez omezení věku tehdy, pokud vychovávají dítě nebo pokud je jim přiznána invalidita. V ostatních případech se sleduje věková hranice, která se odvíjí od roku úmrtí manžela. Věk potřebný pro velký důchod postupně stoupá ze 45 na 47 let.
Například pro úmrtí v roce 2026 platí hranice 46 let a šest měsíců, věk 47 let platí až pro úmrtí od roku 2029. Pokud vdova podmínky nesplní, dostane pouze malý vdovský důchod, který jí úřady budou posílat nejvýše 24 měsíců od úmrtí manžela. I pro malý důchod ale platí výjimka pro páry oddané před rokem 2002, kde je dávka vyplácena neomezeně.
Vlastní příjmy výši dávky sníží
Německá strana při výpočtu vdovské penze zohledňuje, jaké peníze žena dostává z jiných zdrojů. První tři měsíce po smrti manžela se cizí příjmy nepočítají a vdova dostává důchod v plné výši. Po uplynutí této doby se začnou vlastní příjmy hodnotit.
Do vlastních příjmů spadají sociální dávky, příjmy z majetku i příjmy ze zahraničí, tedy i český plat nebo český důchod. Tyto příjmy se započítávají ze 40 procent, pokud přesáhnou stanovenou částku osvobozenou od daně. Částka, o kterou příjmy tento limit převýší, pak výsledný německý vdovský důchod zkrátí.
Žádost se podává na českém úřadu
Pro získání dávky z obou států není potřeba cestovat do Německa. Žádost se podává v České republice na okresní správě sociálního zabezpečení podle místa bydliště. Stačí úředníkům uvést, že manžel získal doby pojištění i v Německu. Český úřad následně zahájí mezistátní řízení a formuláře pošle německému nositeli pojištění.
Každý stát poskytuje důchod ve výši, která odpovídá době pojištění v dané zemi. Pokud by doba odpracovaná v Německu nestačila pro vznik nároku na dávku, mohou se doby pojištění z obou států sečíst. Výše německého dílčího důchodu pak odpovídá poměru odpracovaných let. Obě instituce vydají samostatné rozhodnutí a každý stát vyplácí svou část důchodu zvlášť.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cssz.gov, cssz.gov).