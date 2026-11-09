Collateral: Skutečná nehoda, Cruise v převleku doručoval skutečné zásilky a hercovo precizní ovládání zbraně

Americký thriller Collateral z roku 2004 vnesl do ulic nočního Los Angeles neobvyklou situaci. Scenárista dostal nápad na film už jako sedmnáctiletý student, když jel taxíkem domů z letiště a uvědomil si, jak moc řidič neznámému cestujícímu důvěřuje.
Vrah si zkouší nového řidiče
Dvanáct let jezdí taxikář Max ulicemi města, ale jedna lednová noc se mu promění v noční můru. Do vozu mu nastoupí elegantní zákazník Vincent, který si ho najme na několik hodin dopředu. Zpočátku příjemný pasažér se ukáže být chladnokrevným nájemným zabijákem. Během noci musí zlikvidovat pět nepohodlných svědků, a bezmocný Max se tak stává nedobrovolným šoférem, zatímco po stopách vražd začíná pátrat policie i FBI. Způsoby a hrubost, jakými Vincent po nasednutí do taxíku Maxe poprvé osloví, nebyly náhodné. Podle tvůrců šlo o test, kterým zabiják zkoušel, zda má taxikář agresivní povahu. Pokud by se Max začal bránit, Vincent by okamžitě změnil vůz.
Režisér Michael Mann s herci před natáčením vytvořil velmi detailní historii obou postav. S Tomem Cruisem vymysleli, že postava vraha vyrůstala v sedmdesátých letech u hrubého otce v Chicagu, vrátil se z pěstounské péče a do školy chodil oblékaný jako podivín. Od otce, který pil a bil ho, navíc podle tvůrců přejal neukojený zájem o jazz. Ve filmu z této propracované historie ovšem nezazní téměř nic.
Převlečený Cruise doručoval skutečné zásilky
Aby se Tom Cruise připravil na roli muže, kterého na ulici nikdo nepozná a nezapamatuje si ho, musel přistoupit na nezvyklý trénink. V přestrojení roznášel balíčky pro společnost FedEx na plném trhu v Los Angeles. Zkouška dopadla úspěšně a skutečně ho nikdo neodhalil. Herec se musel poprvé v kariéře naučit střílet s ostrými náboji a zbraň ovládal natolik precizně, že jeho techniku tasení začali instruktoři využívat při výcviku expertů na střelbu.
Taxikářské řemeslo trénoval i Jamie Foxx, který na zkouškách honiček jezdil se starými vozy v kalifornské poušti, a při natáčení dokonce s Tomem Cruisem na zadním sedadle omylem boural. Pobavilo ho, když se po nárazu polovina štábu okamžitě běžela podívat, zda je větší hvězda v pořádku.
O jinou nehodu se Foxx postaral cíleně. Ve scéně úniku z uličky měl jet s otevřenými dveřmi a odrážet jimi zaparkovaná auta. Dveře se mu ovšem samy zavřely, a tak se Foxx rozhodl nabourat zaparkovaná vozidla rovnou celým taxíkem. Režisér pád herce nechal ve filmu záměrně také v případě Toma Cruise, kterému podjela kancelářská židle.
Jazz patřil Milesi Davisovi
Složité natáčení se odehrávalo převážně na digitální kamery, které daleko lépe zachycovaly světlo pouličních lamp. Výjimku tvořilo zhruba dvacet procent filmu. Skladba „Spanish Key“, kterou ve filmu poslouchají od Milese Davise, nepatřila k běžným improvizacím, kapela ji podle zdroje odehrála notu po notě podle původního alba.
Před natáčením noční nemocnice řešil štáb potíže s reálným nebezpečím v ulicích. Přístupový most a okolí hlídala silná bezpečnostní opatření, protože oblast rozdělovala teritoria dvou znepřátelených gangů. Hrdinové ve filmu naráží také na divoké zvíře, když jim přes cestu nečekaně přeběhne kojot. Podle indiánského kmene Navahů podobné setkání znamená zlé znamení. Varuje cestovatele, že by se měl vrátit, jinak ho na další cestě potká zranění, nebo dokonce smrt.
Snímek Collateral uvede TV Seznam v pondělí 9. listopadu od 22:30.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (imdb).