Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Hancko začínal na vesnickém hřišti, dnes hraje v Madridu. Bývalý sparťan má v noze železo a nevzdal se ani po zranění

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dávid Hancko kdysi kopal míč u domu v Kamenci pod Vtáčnikom. Dnes nosí sedmnáctku Atlética Madrid a hraje Ligu mistrů, a to s železem v noze.
Hancko začínal na vesnickém hřišti, dnes hraje v Madridu. Bývalý sparťan má v noze železo a nevzdal se ani po zranění

Hancko začínal na vesnickém hřišti, dnes hraje v Madridu. Bývalý sparťan má v noze železo a nevzdal se ani po zranění

Zdroj: AC Sparta Praha
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.11.2026 18:02

Reklama
Další články z SportyŽivě
Útočník Čvančara si vyslechl nadávky na svou rodinu, chuligánům to chytře vrátil
Útočník Čvančara si vyslechl nadávky na svou rodinu, chuligánům to chytře vrátil
Anglický trenér srazil soupeřova záložníka hlavičkou a vyvolal hromadnou rvačku. Pak dostal červenou kartu
Anglický trenér srazil soupeřova záložníka hlavičkou a vyvolal hromadnou rvačku. Pak dostal červenou kartu

Trenér Oldhamu Micky Mellon v 84. minutě pohárového duelu přiložil hlavu do obličeje záložníka Sheffieldu...

Cibulková se po rozchodu nezalekla a vyrazila na exotickou dovolenou. V plavkách ukázala, že jí sedmatřicet sluší
Cibulková se po rozchodu nezalekla a vyrazila na exotickou dovolenou. V plavkách ukázala, že jí sedmatřicet sluší

Dominika Cibulková poslala fanouškům pozdrav z Malediv. V plavkách a bosá v písku ukazuje klid, zatímco s...

Prohrála dvě grandslamová finále a přišla o trůn. Sabalenková přiznala, že znovu chodí k psychologovi
Prohrála dvě grandslamová finále a přišla o trůn. Sabalenková přiznala, že znovu chodí k psychologovi

Aryna Sabalenková se před Turnajem mistryň vrátila k psychologovi. Po sezoně, ve které prohrála dvě finále...

Bayern platí Musialovi miliony, ale hvězda trpí nevyléčitelnou nemocí. Hoeness poprvé přiznal, jak vážná situace je
Bayern platí Musialovi miliony, ale hvězda trpí nevyléčitelnou nemocí. Hoeness poprvé přiznal, jak vážná situace je

Uli Hoeneß poprvé veřejně spojil Musialovo neurologické onemocnění s otázkou, zda se vrátí na dřívější...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.