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Protesty na podporu médií pokračují. Studenti chystají shromáždění i v Olomouci

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Na nádvoří olomoucké právnické fakulty se v úterý odpoledne uskuteční shromáždění studentů na podporu veřejnoprávních médií. Ve stejný den plánují protesty a happeningy i studenti v dalších univerzitních městech. Součástí programu budou i diskuze či workshop psaní dopisů poslancům.
Protesty na podporu médií pokračují. Studenti chystají shromáždění i v Olomouci

Protesty na podporu médií pokračují. Studenti chystají shromáždění i v Olomouci

Zdroj: Stanislav Heloňa
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 17:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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