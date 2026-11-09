Prohledejte také mrazáky. Kuřecí z Lidlu obsahovalo salmonelózu, lidé by ho neměli jíst

Prohledejte také mrazáky. Kuřecí z Lidlu obsahovalo salmonelózu, lidé by ho neměli jístPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Prohledejte také mrazáky. Kuřecí z Lidlu obsahovalo salmonelózu, lidé by ho neměli jístZdroj: Státní veterinární správa
Článek byl publikován 09.11.2026 18:33
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →