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Prohledejte také mrazáky. Kuřecí z Lidlu obsahovalo salmonelózu, lidé by ho neměli jíst

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Pracovníci Státní veterinární správy (SVS) upozorňují veřejnost o závadném kuřecím mase, které bylo možno zakoupit v řetězci Lidl. Vyšetření prokázalo přítomnost salmonelózy a SVS nařídila tyto chlazené kuřecí řízky z Rumunska stáhnout z prodeje.
Prohledejte také mrazáky. Kuřecí z Lidlu obsahovalo salmonelózu, lidé by ho neměli jíst

Prohledejte také mrazáky. Kuřecí z Lidlu obsahovalo salmonelózu, lidé by ho neměli jíst

Zdroj: Státní veterinární správa
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 18:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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