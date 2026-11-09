Cibulková se po rozchodu nezalekla a vyrazila na exotickou dovolenou. V plavkách ukázala, že jí sedmatřicet sluší

Bílý písek, tyrkysová voda a žena, která se přes rameno usmívá do objektivu. Bývalá světová tenisová čtyřka Dominika Cibulková zveřejnila začátkem listopadu na Instagramu sérii snímků z Malediv. Slovenský web TopStar o nich psal 5. listopadu. Na fotkách se prochází po pláži v plavkách, bosá, bez velkých rekvizit, a působí štíhle a spokojeně. Podle TopStaru si dovolenou užívá se svými dětmi. Přesný resort ani ostrov neprozradila. Daleko zajímavější je ale načasování. Za posledních deset měsíců prošla rozchodem, rozvodem a sporem o majetek i o syny, který zdaleka nekončí. Fotky z pláže tak vypadají jako vzkaz: život jde dál a ona se nehodlá schovávat.
Pláž, úsměv a ohnivé emoji
Příspěvek nemá žádnou okázalou pointu. Žádný drink s deštníčkem, žádná vila na kůlech v záběru. Jen Cibulková, moře a světlo, které dělá polovinu práce za fotografa. Fanouškům to stačilo. Pod snímky se podle TopStaru sešly komplimenty typu „Nádherná“, záplava srdíček a ohnivých emoji. Ozvala se i slovenská influencerka Nikola Lieskovská, která připsala „Oh oh“ s ohníčkem.
Jednu otázku ale fotky nechávají otevřenou. Byl na Maledivách i její nový partner Tibor Vincze? Cibulková to zatím neukázala a nepotvrdila. Slovenský web Diva.sk sice 9. listopadu psal, že se Vincze po jejím boku objevuje čím dál otevřeněji a „pomalu vystupuje ze stínu“, u téhle konkrétní dovolené ale zůstává jeho přítomnost nepotvrzená. Na zveřejněných záběrech je Cibulková sama.
Údaj o věku sedí. Podle oficiálního profilu WTA je jí 37 let. A tělo, které na fotkách ukazuje, má svou vlastní historii.
Od ledna do listopadu: rok, kdy se všechno rozpadlo
O krizi manželství s Michalem Navarou se na Slovensku mluvilo už od října 2025. Definitivně ji Cibulková potvrdila koncem ledna 2026 na Instagramu. Její vyjádření tehdy citoval iDNES.cz: s Michalem se po delším období rozhodli jít každý svou cestou, děti jsou pro ni prioritou a prosí o respekt k soukromí rodiny. Zároveň odmítla dohady, které podle ní „nemají nic společného s realitou“. Rozchod označila za bolestivé a náročné období.
Dohadů přitom nebylo málo. Slovenská média v lednu psala o údajné nevěře a o tom, že se Cibulková sblížila s Tiborem Vinczem. Jeho manželka Alexandra Vincze tehdy pro deník Nový Čas mluvila o „podrazu“, šlo ovšem o její výpověď, ne o ověřený fakt. Česká TN.cz ve stejné době informovala, že bývalí manželé spolu komunikují jen přes právníky. Expres.cz připomínal, že žádost o rozvod podal Navara.
Co se týče délky vztahu, údaje se podle zdroje liší. Vzali se v roce 2016, spolu byli zhruba patnáct až sedmnáct let. Na podzim 2026 pak přišlo potvrzení, že je po všem. Navara pro Nový Čas řekl, že jsou „už dávněji rozvedení“, jeho slova převzala i TV Markíza.
Rozvedení ale neznamená vyrovnaní. To je rozdíl, který se v bulvárních titulcích snadno ztrácí.
Spor, který Maledivy nevyřeší
Podle Diva.sk zůstává nevypořádané společné jmění manželů. Navara pro web Šport24 uvedl, že podal návrh týkající se dětí a také trestní oznámení kvůli údajnému porušení soudem určeného styku. Podrobnosti s odkazem na probíhající řízení nekonkretizoval. Cibulková se k jeho tvrzením veřejně nevyjádřila.
Spor o majetek přitom není bezvýznamný. Cibulková za patnáct let profesionální kariéry vydělala jen na turnajových odměnách přes 13,7 milionu dolarů, tedy zhruba 315 milionů korun. K tomu příjmy z reklam, podnikání a aplikace. Kolik z toho spadá do společného jmění a kolik ne, budou řešit právníci, ne fanoušci pod fotkami.
Proto je načasování maledivských snímků tak výmluvné. Několik dní po zveřejnění fotek se v médiích znovu mluvilo o trestním oznámení a soudem nařízeném styku s dětmi. Cibulková mezitím ukazuje moře, písek a úsměv. Podle nás nejde o necitlivost, ale o vědomou volbu. Svůj příběh vypráví vlastními obrázky a nenechává ho jen na bývalém manželovi a na titulcích. Jestli je opravdu tak klidná, jak vypadá, z fotek poznat nejde. Navenek působí uvolněně, sama ale v lednu přiznala, že je to pro ni těžké období.
Tělo, sebevědomí a značka jménem Cibulková
Kdo zná Cibulkovou jen z kurtu, pamatuje si drobnou bojovnici s výbušným forhendem. Finalistku Australian Open 2014. Vítězku Turnaje mistryň 2016, kde porazila Angelique Kerberovou. Osm titulů ve dvouhře, bilanci 450 výher a 299 porážek a čtvrté místo světového žebříčku. V listopadu 2019 kariéru ukončila.
Pak přišla jiná Dominika. Mateřství, pár kil navíc a v roce 2025 veřejně představená proměna. Shodila podle vlastních slov 23 až 25 kilogramů, upravila stravu, začala pravidelně cvičit. Z proměny udělala byznys: fitness aplikaci ShapeApp, kterou v rozhovoru pro Vogue CS popsala jako způsob, jak ukázat skutečné pozadí své změny. Cvičení, jídelníček i komunitu. Vzkaz zněl jednoduše: když se chce, jde všechno.
Pro Ženu a život pak uvedla, že jí aplikace bere nejvíc času a energie, ale že nezapomíná ani na svou tenisovou akademii Love4Tennis v Bratislavě, kam chodí několikrát týdně trénovat a mentorovat děti. K tomu ambasadorské spolupráce pro česko-slovenský trh a Instagram, kde se tyhle světy potkávají.
Maledivské fotky v plavkách proto nejsou jen obsah z dovolené. Jsou pokračováním příběhu, který Cibulková píše od konce kariéry. Tělo je u ní důkaz disciplíny, sebevědomí je produkt a mateřství je hodnota, kterou opakovaně staví na první místo. Rozvod do toho modelu zapadá překvapivě hladce. Osobní krize se nekomunikuje slzami do kamery, ale kontrolovaným obrazem ženy, která drží formu. Dá se čekat, že právě tohle na ní budou fanoušci, převážně ženy, dál oceňovat víc než jakékoli prohlášení.
Kolik by stála podobná cesta z Prahy
Kde přesně Cibulková bydlela, nevíme, takže konkrétní účet spočítat nejde. Orientační představu ale dají nabídky českých cestovek na stejné období. Srovnávač Cestee nabízí sedm nocí na Maledivách s all inclusive v listopadu 2026 od zhruba 36 490 Kč za dospělého, další resorty se pohybují mezi 38 990 a 50 990 Kč. Zaletsi.cz uvádělo last minute zájezdy z Prahy na termín 4. až 12. listopadu, tedy prakticky souběžně s Cibulkovou, od 30 990 Kč s plnou penzí. Varianty s all inclusive ve čtyř- a pětihvězdičkových hotelech vycházely na 34 990 až 47 980 Kč.
|Typ nabídky
|Cena za dospělého
|Last minute, plná penze (Zaletsi)
|od 30 990 Kč
|Last minute, all inclusive 4* a 5* (Zaletsi)
|34 990 až 47 980 Kč
|7 nocí all inclusive (Cestee)
|od 36 490 Kč
|Další all inclusive resorty (Cestee)
|38 990 až 50 990 Kč
Pro dva dospělé tedy začíná rozumná cesta někde kolem 70 tisíc korun, s dětmi a lepším hotelem rychle přes sto tisíc. Je ale potřeba brát to jako spodní hranici. Maledivy jsou destinace, kde rozdíl mezi zájezdem z katalogu a soukromou vilou na vodě dělá klidně násobky. Kterou variantu si vybrala bývalá světová čtyřka, neprozradila. Podle záběrů se ale nedá říct, že by šetřila na výhledu.
Někde v Bratislavě mezitím leží spis s návrhem k dětem a nevypořádaným majetkem. Na Instagramu je zatím jen písek, moře a žena, která se nikam neschovává. Cibulková celou kariéru vracela míčky, o kterých si soupeřky myslely, že jsou nedosažitelné, a stejný styl teď zkouší i mimo kurt.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta