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Od desíti k pěti. Filmové série, které se s přibývajícími díly nejimpozantněji zhoršovaly

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V Hollywoodu to často chodí jako v kasinu. Jednou strefíte jackpot a uvedete jasný hit, který vám kromě desítek milionů dolarů přinese i vždy vrtkavý obdiv kritické obce. Dvakrát ovšem do téže řeky vstoupíš jen zřídka a spousta filmových franšíz čerpajících z onoho prvotního úspěchu se marně pokouší netrvanlivý recept opakovat, potažmo účelně okořenit. Které filmové série se s neúprosně přibývajícími díly nejznatelněji zhoršovaly?
Od desíti k pěti. Filmové série, které se s přibývajícími díly nejimpozantněji zhoršovaly

Od desíti k pěti. Filmové série, které se s přibývajícími díly nejimpozantněji zhoršovaly

Doba čtení 15 min

Článek byl publikován 09.11.2026 19:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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