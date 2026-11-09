Od desíti k pěti. Filmové série, které se s přibývajícími díly nejimpozantněji zhoršovaly

V Hollywoodu to často chodí jako v kasinu. Jednou strefíte jackpot a uvedete jasný hit, který vám kromě desítek milionů dolarů přinese i vždy vrtkavý obdiv kritické obce. Dvakrát ovšem do téže řeky vstoupíš jen zřídka a spousta filmových franšíz čerpajících z onoho prvotního úspěchu se marně pokouší netrvanlivý recept opakovat, potažmo účelně okořenit. Které filmové série se s neúprosně přibývajícími díly nejznatelněji zhoršovaly?
Psycho (1960 – 1990)
Psycho je jednou z nedotknutelných klasik od neúnavného inovátora Alfreda Hitchcocka, jakou by měl každý správný cinefil znát. Příběh šmíráckého motelového vlastníka Normana Batese (Anthony Perkins) s ikonickou sprchovou scénou, geniálním soundtrackem a finálními zvraty popírajícími veškerá soudobá klišé (a současně vytyčujícími nový styl detektivního narativu) se zapsal do kinematografie na několika úrovních. Kromě toho, že Hitch vytasil předtím tvrdě tabuizovaný záběr na záchod, nabádal také diváky k dochvilnosti a marketing musel zdůrazňovat, že pozdní příchod do kina je v tomto speciálním případě neodpustitelný. A pak tu byl samotný film jako formální konstrukt, který do té doby málokdy dospěl k takové preciznosti. Pochopitelně šlo o triumfální hit, který v témže roce jako britský, mnohem skandálněji vnímaný Šmírák nastolil nový trend v přístupu k výrazně stylizovaným a filmařskými postupy psychologizovaným zabijákům.
Hitchcock se k Batesovi už nevrátil, ale Hollywood pochopitelně nedokázal nechat tak výnosnou značku na pokoji. Pokračování Psycho II dorazilo až roku 1983, tedy po Hitchově smrti a v době, kdy jeho filmy ožívaly například v díle Briana De Palmy (Výstřel). Anthony Perkins znovu ztvárnil Normana, který je po letech strávených v psychiatrické léčebně propuštěn na svobodu a vrací se do svého motelu. Režisér Richard Franklin ještě dokázal s pomocí původní herecké hvězdy a několika šikovných zvratů vystavět solidní horor, který sice nemohl konkurovat originálu, ale alespoň se nesnažil jeho odkaz zesměšnit. O tři roky později už ovšem převzal otěže sám Perkins a Psycho III se proměnilo v pokleslejší krvavou podívanou, která Normanovu psychózu obaluje stále lacinějšími žánrovými atrakcemi. Televizní farewell Psycho IV: Začátek z roku 1990 kontinuálně pokračuje v hlavní linii a současně se vrací do minulosti a rozebírá Batesovo dětství i původ jeho traumatu.
Psycho
, které se nikdy nemělo rozrůst, navíc dostalo ještě jeden políček. Gus Van Sant
se roku 1998 rozhodl přetočit originál záběr po záběru a kromě nového obsazení (Vince Vaughn
jako Norman, Anne Heche
v roli Marion Crane a Julianne Moore
jako Lila) se držel původní struktury, dialogů i kompozice. Výsledkem je jeden z nejbizarnějších experimentů moderního Hollywoodu, který působí jako pečlivě okopírovaný domácí úkol od studenta, jenž nepochopil, proč byl originál tak výjimečný. Van Sant sice do některých scén přidal vlastní surreálné obrazy a barevné intervence, jenže technická věrnost nedokázala rekonstruovat ani Hitchcockovo napětí, ani jeho vypravěčskou eleganci. Prostě nic.
Základy americké westernové klasiky položil Akira Kurosawa svými Sedmi samuraji (1954), v nichž skupina bojovníků chrání bezbrannou vesnici před nájezdy banditů. John Sturges přenesl tutéž zápletku na Divoký západ, samuraje vyměnil za pistolníky a meče za kolty. Zatímco Kurosawa vyprávěl také o zániku samurajské éry a vítězství obyčejných rolníků, americký remake vsadil na tradičnější hrdinské dobrodružství a mimořádně silnou hereckou sestavu. Právě její chemie, Bernsteinova nezapomenutelná hudba a jednoduchý, účinný příběh udělaly z westernu další zbožňovanou adaptaci.
Studio Mirisch a distributor United Artists se po úspěchu rozhodly značku vytěžit, nikoli však budovat promyšlenou ságu. Návrat sedmi statečných z roku 1966 proto zopakoval původní schéma s novou skupinou pistolníků, jimž opět velel jediný navrátilec Yul Brynner. Steve McQueen, Charles Bronson a další hvězdy zmizely ze scény, takže jejich místa obsadili méně známí herci. Režii převzal Burt Kennedy a místo banditů se mexická vesnice prohýbala pod tyranií bezohledného rančera. Výsledkem byla v zásadě variace na první film, která už postrádala jeho charisma.
Pistole sedmi statečných
z roku 1969 vyměnily Brynnera za George Kennedyho
a vesnickou obranu za záchrannou misi v revolučním Mexiku. Studio přitom sáhlo po další osvědčené strategii: Kennedyho i režiséra Paula Wendkose
si smluvně zavázalo k dalším projektům a před premiérou znovu uvedlo první dva filmy do kin, aby na pokračování nalákalo publikum. Vyplývající Jízda sedmi statečných
pak obsadila Leeho Van Cleefa
, proslaveného ikonickou spaghetti trilogií Sergia Leoneho
. Z někdejšího pistolníka se stal šerif, který musí kvůli vraždě manželky a žádosti přítele znovu oprášit kolty. Režie se ujal televizní rutinér George McCowan
a původní Bernsteinova hudba zůstala jedním z mála pevných pojítek celé série.
Z původně výrazného přepisu Kurosawova příběhu se tak postupně stal snadno opakovatelný produkční formát: obměňovaný hrdina Chris Adams, šest nových pomocníků a další bezbranná vesnice či lidová fronta, kterou je třeba zachránit. Studio zachovávalo název, hudbu i základní schéma, ale s každým pokračováním se vzdalovalo herecké souhře a dramatické síle prvního filmu. Původní kouzlo s každým novým castingem a další přepjatou variací sláblo, ale značka stále ještě nezhynula na kulturní prérii – hvězdný remake z roku 2016 nebyl úplně špatným byznysem a Sedm statečných se nyní sešikuje na streamu. Natáčení první řady seriálové verze od MGM+ je dokončené, hlavní role Chrise Adamse se ujal Matt Dillon (Jack staví dům) a projekt vyvíjí tvůrce Hrdinů Tim Kring.
Vymítač ďábla
nikdy nebyl obyčejným filmovým hororem. Po Love Story
(1970) a Kmotrovi
(1972) byl dalším kasovním fenoménem dekády, kdy Hollywood přecházel od konzervativní studiové tvorby k modernějšímu apelu v podobě umělečtějších a tematicky často kontroverzních blockbusterů. Natáčení filmu o dvanáctileté Regan (Linda Blair
), již posedne démon Pazuzu, bylo dle některých pamětníků prokleté, přičemž lidé v davech chodili na snímek slibující nepřístupné spojení temných aspektů náboženství se sexuálním podtónem. A nutno dodat, že egomaniakální režisér William Friedkin
doručil, co studio opulentně slibovalo. Do příběhu založeného na spekulativním hororovém konceptu vnesl archeologickou preciznost v odkrývání mytologie a snad i boží prozřetelnosti, která formuje rozhodnutí čistých lidských duší stojících proti starodávné hrozbě. To vše vtiskl do realistického vyobrazení psychologie, chování zranitelných postav a také démonických projevů, které jsou stále děsivější.
Pokračování bylo komerční nutností, ale tvůrce Vysvobození a svérázného sci-fi Zardoz John Boorman se v komplikovaně vznikajícím příspěvku Vymítač ďábla II: Kacíř (1977) vydal do metafyzických a surrealistických vod. Regan se znovu potýká s následky posedlosti, tentokrát za pomoci hypnotické terapie a podivného přístroje. Výsledkem je nesourodá směsice duchovního mudrování, bizarních obrazů a hororových výjevů, která publikum spíš rozesmávala, než děsila. Martin Scorsese sice smělou verzi ocenil, ale publikum i soudobá kritika ji poplivala. Také prostořeký William Friedkin se k filmu opakovaně vracel s neskrývaným odporem. V roce 2019 ho v podcastu The Movies That Made Me označil za „nejhorší sra*ku“, jakou kdy viděl, a za naprostou ostudu. Boormanův pokus o ambicióznější, výtvarně nápadité pokračování tak skončil jako jeden z nejproslulejších sequelových omylů sedmdesátých let.
O třináct let později se k látce vrátil sám William Peter Blatty, autor původního románu, a výsledek byl podstatně důstojnější. Vymítač ďábla III vychází z jeho knihy Legion a sleduje detektiva Kindermana, jenž vyšetřuje sérii brutálních vražd připomínajících činy dávno popraveného vraha. Blatty tentokrát usedl i na režisérskou židli a natočil ponurý detektivní horor, který staví na postupném rozkladu jistoty, že svět má nějaký duchovní řád. Film navíc disponuje jednou z nejúčinnějších lekaček v dějinách žánru. Blattyho původní sestřih ovšem studio výrazně upravilo, doplnilo o dodatečné záběry a především o exorcismus, který měl snímek přiblížit očekáváním publika.
Franšíza se v roce 2004 pokusila vysvětlit, jak se otec Merrin z původního filmu vůbec dostal k vymítání démonů. Zrození měl původně režírovat John Frankenheimer, po jeho smrti však projekt převzal Paul Schrader. Studio Morgan Creek jeho hotový film vyhodnotilo jako příliš rozjímavý a málo děsivý, Schradera propustilo a najalo Rennyho Harlina, aby látku prakticky natočil znovu. Výsledkem byl akčnější a krvavější prequel, který ovšem kritiky ani diváky nepřesvědčil. Schraderova původní verze se nakonec dostala na plátna o rok později pod názvem Dominion: Prequel to the Exorcist. Jeho pomalejší, duchovněji založené vyprávění sice nedosahuje kvalit prvních dvou povedených příspěvků do série, ale alespoň se pokouší o vlastní interpretaci tématu víry a zla. Hollywood tak během dvou let nabídl dvě verze prakticky stejného příběhu a ani jedna nedokázala přesvědčivě obhájit, proč bylo potřeba se k němu vracet.
Nejslavnější filmový ďábel ale definitivně nespočinul a studio Universal za práva na skomírající značku v této dekádě zaplatilo zhruba 400 milionů dolarů. Jenže Znamení víry v režii Davida Gordona Greena, který předtím oživil jinou hororovou ikonu v nové trilogii Halloweenu, skončilo jako rozpačitě přijatý horor, který se opíral o nostalgii, známé motivy a návrat původní herecké hvězdy, aniž by dokázal nabídnout srovnatelně silný příběh. Při rozpočtu kolem 30 milionů dolarů sice utržil celosvětově zhruba 137 milionů, kritické přijetí však bylo zdrcující a plánované pokračování se rozplynulo. Značku posedl snad sám Pazuzu a exorcismu se nově ujímá prozkoušený Mike Flanagan (Doktor Spánek), jehož Vymítač ďábla: Mučedníci se Scarlett Johansson prokleje česká kina od 11. června 2027.
Jestliže původní Texaský masakr motorovou pilou je fascinujícím dílem své doby s jejím nekompromisním exploatačním pulsem, celková franšíza kolem maskovaného Leatherface se zpětně posuzuje zejména podle toho, jak kvalita po geniálním originálu strmě klesala. Tobe Hooper zanesl nejnižší pudy toho nejdusnějšího zákoutí Ameriky, páchnoucího po jatkách a připálené lidské pečince, na popraskaný celuloid způsobem, který dodnes ohromuje čelní světové filmaře. Pověstný hrdelní jekot esenciální final girl Marilyn Burns, přehlušující i drnčící motorovku, byl zcela ospravedlněný a závěrečná pasáž, kdy kompletně zakrvavená přeživší ujíždí ze zatuchlého sklepa civilizace za šíleného smíchu, je možná nejikoničtějším žánrovým momentem 20. století.
Hooper se o dekádu později rozhodl vlastní seriózní kult podrobit postmodernímu zesměšnění a Texaský masakr motorovou pilou 2 je hrdým brakem, v němž šílející Dennis Hopper vyzve Leatherface na férovku rovnou se dvěma pilami. Na jednu stranu šlo o naprosté znásilnění původní čisté poetiky a přicházející tvůrci série si pod tímto vlivem mohli dělat, co se jim zlíbí. Přehlížená Kožená tvář z roku 1990 opět potemněla, ale přesto zapadla mezi pásově vyráběná dobová béčka, a následující Masakr v Texasu je jedním z nejsměšnějších hororů devadesátek. Pokus o uctivý remake z roku 2003 dopadl velmi brutálně a bohužel také idiotsky, načež se ještě přitvrdilo v podobně duchaprázdném Počátku.
Leatherface ale odmítal kulturně zhynout a vrátil se v oficiálním pokračování ve 3D z roku 2013, které dokázalo najít nové způsoby, jak původní klenot ještě víc znehodnotit. Prequel Leatherface nic moc nezachránil a restartující sequel Texaský masakr motorovou pilou od Netflixu, po vzoru moderního Halloweenu ignorující všechny přešlapy po originálu, byl rovněž jen další zbytečnou minelou. Jižanská muka mladých měšťanů v retro dodávkách ale nekončí a studio A24 vyvíjí další dva texaské projekty – prvním bude seriál, nad nímž má dohled JT Mollner, tvůrce hravého hororu Strange Darling a scenárista Dlouhého pochodu, druhým pak film, jenž dostal na starost obletovaný autor Posedlosti Curry Barker.
Málokterý komerční snímek v historii spustil po své premiéře takové marketingové šílenství, produktové plagiátorství a samozřejmě franšízové hříchy jako Spielbergovy Čelisti. Nesmrtelné hororové dobrodružství o zabijáckém řádění bílého žraloka kolem turistického ostrůvku a jeho následném napínavém odchytu se roku 1975 stalo nejvýdělečnějším filmem historie a bylo nominováno na čtyři Oscary. Následovala nekontrolovatelná vlna „přírodních hororů“ jako Grizzly či Orka zabiják a také studio Universal ihned přistoupilo k pokračování, které šlo už bez Spielberga do kin roku 1978. Roy Scheider si ve druhých Čelistech zopakoval roli Martina Brodyho, na něhož zase zbyde špinavá žraločí prácička, ale snímek navzdory slušnému kasovnímu výsledku zdaleka nedosáhl Spielbergovy zázračné úrovně.
Daleko horší krmení ale teprve přišlo. Nejenže Italové bezostyšně vykrádali původní námět ve skvostech jako Poslední žralok nebo Cruel Jaws, ale oficiální sequely byly čím dál tristnější. Třetí díl z roku 1983 sice disponuje vrcholně znepokojivou scénou, v níž gumový obří žralok v akvaparku nasaje potápěče do tlamy a tam ho na patře převaluje (což sledujeme i zevnitř ozubeného chřtánu), ale jinak i navzdory slušným hercům třel bídu s nouzí, a to hlavně v oblasti kultovně špatných efektů. V Universalu se nicméně překonali a roku 1987 vyrukovali s definitivní Pomstou Spielbergově perle, v níž Michael Caine vydělal mamince na barák a od té doby musí snášet posměšné narážky na nejhorší film své kariéry. Čtvrté Čelisti o žraločím přízraku, jenž pronásleduje Brodyho rodinu až do tropických vod, možná náleží do společnosti „skvělých špatných filmů“, ale jinak dokonaly kvalitativní sešup z čelistí až do žraločí zadnice.
Na Policejní akademii je krásně vidět, jak rychle se může z čerstvého komediálního nápadu stát továrna na balast. První film z roku 1984 byl nízkorozpočtovým hitem, který těžil z jednoduchého, ale vděčného konceptu: policejní akademie otevře dveře každému, a tak se mezi budoucí strážce zákona dostane parta naprostých exotů. Fungovala přitom nejen přehlídka bizarních postaviček v čele s Mahoneym, Hightowerem, Tackleberrym či Jonesem, ale také Modrá ústřice a poněkud neuctivý humor, který si dělal legraci z autorit, policejní byrokracie i vlastních hrdinů. Film stál přibližně 4,5 milionu dolarů a jen v amerických kinech utržil přes 81 milionů. Warner Bros. rychle pochopil, že našel výnosnou značku – a začal ji ždímat s kadencí, jakou by ocenil hlavně Tackleberry.
Pokračování nejprve ještě dokázala udržet zájem, jenže už od druhého dílu se začal vytrácet původní tah. Mahoney a jeho kolegové opustili akademii, aby řešili pouliční zločin, následně se vraceli do školy a v dalších filmech se přesouvali mezi Miami Beach a dalšími lokacemi, které poskytovaly záminku k opakování stále stejných gagů, postavených na neměnných karikaturních charakterech. Producent Paul Maslansky ostatně úspěch vysvětloval právě věrností publika k zavedeným postavám a neškodným, dobromyslným humorem. Jenže i ten se nenávratně vyčerpal.
Kvalita rapidně klesala spolu s tržbami, které už u šestého dílu (za pouhých pět let) sotva překonaly deset milionů dolarů. Sedmá Moskevská mise pak v roce 1994 utržila v amerických kinech pouhých 126 tisíc dolarů – tedy sumu, kterou by každý studiový film považoval za nepovedený zahajovací víkend. Série tak skončila bez fanfár, ačkoli na zahraničních trzích se jí dlouhodobě dařilo a tržby zpočátku díl po dílu rostly. Původní snímek se v České republice stal generační televizní klasikou a řada pokračování se u nás díky reprízám svezla na jeho popularitě. V Americe se však franšíza vyčerpala ještě před koncem osmdesátých let, nikoli vinou jediného katastrofálního úletu, ale soustavným úpadkem do nevkusu a komediální přepjatosti.
Steven Spielberg je také jedním z nejúspěšnějších producentů uplynulého půlstoletí a čich na hity projevil také v případě autobotů od společnosti Hasbro a japonské firmy Takara, jejichž hračková řada od osmdesátých let expandovala do rozsáhlého fenoménu zahrnujícího animované seriály, komiksy i videohry. Do hraného blockbusteru je pod jeho dohledem v roce 2007 převedl výbušný Michael Bay a z mimozemských robotů udělal ideální materiál pro letní spektákl: obří stroje se měnily ve válečníky, demolovaly města a kolem nich létaly stíhačky, auta, Shia LaBeouf a také teenagerský idol Megan Fox. První Transformers utržili přes 700 milionů dolarů, druhá Pomsta poražených už překonala 800 milionů a třetí díl dokonce miliardu, přestože Fox se po poznámkách o Hitlerovi za kamerou musela pakovat.
Paramount našel zlatý důl, jenže s každým pokračováním začal svůj recept stále bezostyšněji rozmělňovat. První dvě pokračování už za perfektně sladěnou jedničkou zaostávala a s nástupem Marka Wahlberga od čtvrtého Zániku byl další miliardový úspěch zcela zastíněn po právu nespokojenými ohlasy. Poslední rytíř z roku 2017 už skýtal jen přehlídku přebujelé mytologie, historických konspirací a nekonečných explozí, v níž i Anthony Hopkins působil nepatřičně, tržby spadly na zhruba 605 milionů a Bay po pěti filmech sérii opustil. Renomé jí krátce napravil animační guru Travis Knight, jenž v kinech zrovna zbrojí proti umělé inteligenci s vypilovaným stop-motion animákem Wildwood: Tajemství zakázaného lesa – jeho prequel Bumblebee zvolil komornější a citlivější příběh, který s publikem lépe rezonoval.
Probuzení monster
z roku 2023 se ovšem vrátilo k explozivním hrozbám pro celý vesmír a fanoušci měli větší radost z následného animáku Transformers Jedna
, který ale s hranou ságou nemůžeme úplně zaměňovat. Scenárista Jason Fuchs
(TO: Vítejte v Derry
) ostatně připravuje nový hraný film, který má navázat na Probuzení monster, a Michael Bay dle nedávných zpráv jedná o návratu do režisérského křesla pro další řežby autobotů. Budou ještě někoho zajímat?
Jak moc lze obměňovat záminku, aby stárnoucí Liam Neeson mohl lokalizovat a odkráglovat šmejdské únosce a jiné kriminální filmové živly? To je otázka, kterou si nejen v Hollywoodu kladou od roku 2008 snad na denní bázi a jejíž zodpovězení už připravilo o čest i původní akční klasiku, která Oskara Schindlera v nekompromisního mstitele primárně proměnila. 96 hodin mělo všechno, co z přímočarého akčního thrilleru dělá funkční a vtahující podívanou. Bývalý agent CIA Bryan Mills v podání Neesona se vydává do Paříže zachránit unesenou dceru, nastaví si odpočítávání, osobně ohlásí blížící se zemětřesení a nikoho v propleteném podsvětí nešetří. Režisér Pierre Morel dle scénáře produkujícího Luca Bessona předvedl čistou práci a film celosvětově utržil přes 220 milionů dolarů. Jenže úspěch přišel s problémem: Bryan Mills měl jasný úkol, a jakmile ho splnil, nebylo kam pokračovat.
Druhý díl z roku 2012 proto obrátil původní zápletku naruby. Tentokrát unesou v Istanbulu samotného Millse i jeho manželku a záchrana zbyde na otrlou dceru. Odplata od shodných scenáristů a režiséra Oliviera Megatona vydělala víc než jednička, kriticky však výrazně propadla. Místo napínavého závodu s časem jsme dostali opakování známých situací, jen s prohozenými rolemi a ještě roztřesenější kamerou. Třetí část s podtitulem Zúčtování (s jakým jiným taky) už zoufale hledala novou záminku: Mills je obviněn z vraždy bývalé manželky a musí očistit své jméno. Z původního příběhu o zdánlivě obyčejném otci, jenž se krutě vybarví na záchranné misi, se stala generická honička s uprchlíkem, jenž se pere s policií i skutečnými padouchy – a nebylo to zdaleka tak cool jako Uprchlík s Harrisonem Fordem. Neeson zůstal, scenáristé Besson s Kamenem také, ale jejich společný recept už dávno vyčpěl.
Opětovně režírující Megaton posléze přiznal, že na dokončení Zúčtování měl velmi málo času. Neeson zase prozradil, že některé akční scény, na které byly původně vyhrazeny tři týdny, museli zvládnout za devět dní. Megatonova záliba v překotném střihu a roztřesené kameře pak nedostatek času ještě zvýraznila: akce, která měla působit energicky, je pouze nepřehlednou změtí záběrů, z nichž žádný impresionismus skutečně nekape. Závěr úžasně nastartované trilogie tak na Rotten Tomatoes skončil s pouhými 13 procenty pozitivních recenzí. Opět šlo především o to, že tady to žádná trilogie, pentalogie nebo celý půltucet prostě být neměla.
Jaké další případy takto posloupně znehodnocovaných „originálů“ vás napadají? Máte dost odvahy mezi kolabující franšízy zařadit třeba Matrix, Jurský park (svět), Shreka nebo Halloween?
Zdroj: Kinobox