Pivoňky na podzim bez rozmyslu neseřezávejte. U jedné skupiny byste vzali celé živé větve

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Pivoňky na podzim bez rozmyslu neseřezávejte. U jedné skupiny byste vzali celé živé větvePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Na jednom záhonu mohou vypadat podobně, podzimní péči ale potřebují rozdílnou. Bylinné pivoňky po odumření nadzemních částí snesou jejich odstranění, dřevitým má zůstat kostra větví. Plošný střih všech rostlin u země tak může být zásah do živého keře. Než se zahradní nůžky pustí do práce, rozhoduje skupina pivoňky a skutečný stav jejích listů a výhonů.
Pivoňky na podzim bez rozmyslu neseřezávejte. U jedné skupiny byste vzali celé živé větveZdroj: Magnific
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 06.11.2026 08:55
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