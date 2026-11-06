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Pivoňky na podzim bez rozmyslu neseřezávejte. U jedné skupiny byste vzali celé živé větve

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Na jednom záhonu mohou vypadat podobně, podzimní péči ale potřebují rozdílnou. Bylinné pivoňky po odumření nadzemních částí snesou jejich odstranění, dřevitým má zůstat kostra větví. Plošný střih všech rostlin u země tak může být zásah do živého keře. Než se zahradní nůžky pustí do práce, rozhoduje skupina pivoňky a skutečný stav jejích listů a výhonů.
Pivoňky na podzim bez rozmyslu neseřezávejte. U jedné skupiny byste vzali celé živé větve

Pivoňky na podzim bez rozmyslu neseřezávejte. U jedné skupiny byste vzali celé živé větve

Zdroj: Magnific
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 08:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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