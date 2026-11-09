Muškáty mohou přezimovat v krabici. Není nic jednoduššího

Muškáty se řadí mezi jedny z nejoblíbenějších rostlin. Vždyť tyto květiny člověka dokážou zaujmout už na první pohled. Nemít je v truhlících by byla velká škoda. Takový balkón nebo lodžii dokážou dokonale oživit stejně jako okenní parapety. Nyní až ale začíná být po sezoně a muškáty se musí zazimovat, aby svou krásou učarovaly i příští rok. Zazimování muškátů není nijak složité. Hodně zajímavou variantu zazimování těchto květin představuje jejich zimní pobyt v krabici. Jak tedy na zazimování muškátů tímto způsobem?
Tip: Netradiční zazimování muškátů. Pověste je do sklepa vzhůru nohama.
Důležité je proschnutí zeminy
Než se rozhodneme muškáty uskladnit, měli bychom jim dopřát určitou dobu bez zálivky. Zeminu musíme nechat pořádně proschnout, aby byly květiny připravené k zazimování. Když bychom to neučinili, samozřejmě by se zvýšilo riziko vzniku plísní a zárodků mikroorganismů, které v truhlících nechceme.
Hurá do krabic
Uskladnění muškátů v krabici je velmi jednoduché. Rostlina se musí vytáhnout ze stávající zeminy a pořádně otřepat. Měli bychom ale postupovat velmi jemně, jelikož na koříncích zůstává podklad přischlý. Mohly by se poškodit, což si samozřejmě nepřejeme. Květy, puky a listy musí zůstat na rostlině. Nezbavujeme se jich. Z rostlin lze v krabici vytvořit i dvě patra. Nebude to na škodu. Nakonec je třeba krabici uzavřít papírovým víkem a uložit so sklepa na suché místo. Tam, kde nebudou hrozit mrazíky.
Foto: Chat Day
Probuzení rostlin na jaře bývá pohodové
Je to tak. Pochopitelně vyžadují správnou péči. Z krabice se muškáty vytáhnou na konci února. Pohled na ně moc příjemný nebude, jelikož budou vypadat hodně zuboženě. Když se ale vysadí do nového substrátu a dá se jim dostatek času, vzpamatují se. Po dvou týdnech by se u rostlin měly začít objevovat první lístky. Po 5 týdnech odstraníme mrtvé výhonky a suché části. Po 8 týdnech se muškáty přihnojí a budou dokonale připraveny na další sezonu.
Zdroje info: Autor, Meta, tojenapad.sk
Náhledové foto: Chat Day, fotogalerie Pixabay
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