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Muškáty mohou přezimovat v krabici. Není nic jednoduššího

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Muškáty se řadí mezi jedny z nejoblíbenějších rostlin. Vždyť tyto květiny člověka dokážou zaujmout už na první pohled. Nemít je v truhlících by byla velká škoda. Takový balkón nebo lodžii dokážou dokonale oživit stejně jako okenní parapety. Nyní až ale začíná být po sezoně a muškáty se musí zazimovat, aby svou krásou učarovaly i příští rok. Zazimování muškátů není nijak složité. Hodně zajímavou variantu zazimování těchto květin představuje jejich zimní pobyt v krabici. Jak tedy na zazimování muškátů tímto způsobem?
Zazimování muškátů

Zazimování muškátů

Zdroj: Chat Day
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 00:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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