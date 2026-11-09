Tenistku Cibulkovou nahradila o patnáct let mladší Ukrajinka. Její bývalý manžel už ji představil mamince

Na začátku listopadu se na sociálních sítích objevila zpráva o otevření osmé kavárny bratislavské sítě Vespaio. Nenapsal ji Navara, jehož profil je zamčený, ale žena, která v jeho podnicích začínala za pultem a dnes stojí po jeho boku. Jmenuje se Iryna Kušnir a narodila se 26. března 1999. Navarovi bylo v polovině října 42 let, jí je teď 27. Rozdíl, který slovenská a česká média shrnují slovy „o patnáct let mladší“, jsme ověřili v úředním rejstříku. Přesně jde o čtrnáct let a pět měsíců. Mnohem zajímavější než samotný věk je ovšem to, kde všude se její jméno objevuje: v rodině, u dětí i v podnikání.
Jednatelka s datem narození v rejstříku
Nejpřesnější informace o Iryně nepocházejí z bulvárních fotek, ale ze slovenského
Obchodního věstníku. Záznam z 1. října 2025 ji uvádí jako jednatelku a společnici firmy BAGETA 89 s. r. o. Druhým společníkem je Michal Navara. Z téhož dokumentu pocházejí i obě data narození, tedy Irynino z jara 1999 a Navarovo z 15. října 1984.
Tím se vyjasňuje i častá nepřesnost. Některé zprávy o ní mluví jako o spolumajitelce kavárenské sítě Vespaio, jenže to doložené není. Televize JOJ v červnu s odvoláním na Nový Čas napsala, že u osmé kavárny má Iryna působit jako manažerka a odpovědná vedoucí, nikoli jako vlastnice. Podle iSportu žije na Slovensku několik let, pracovala v prvním podniku sítě a vypracovala se na manažerskou pozici.
Shrnuto: firemně je s Navarou propojená prokazatelně, ale vlastnictví celé sítě jí zatím nikdo doložit nedokázal. I tak jde o pozici, kterou běžná „nová přítelkyně“ po rozvodu nemívá.
Od hlídání dětí k polibkům na fotkách
Iryna se do Navarova života nepřimotala zvenčí. Cibulková ji dřív sama popsala jako rodinnou známou, kterou zná velmi dobře. Chodila k nim na oslavy, trávili spolu čas venku a občas hlídala děti. „Ninka a Jakoubek ji mají rádi,“ dodala tenistka smířlivě.
Pak se ale začaly objevovat fotografie. Časová osa podle dostupných zdrojů vypadá takto:
Období Co se stalo říjen 2025 Fotografové podle iSportu poprvé zachytili Navaru s Irynou leden 2026 Další společné záběry; na konci měsíce Cibulková oznamuje rozpad manželství konec března 2026 Koktejl.sk získává fotografie, na nichž se Navara s Irynou líbají květen 2026 Rozvod podle otce Cibulkové stále není dokončený 29. října 2026 Média informují o pravomocném rozvodu začátek listopadu 2026 Osmá kavárna Vespaio a zprávy o seznámení s Navarovou matkou
Přesný začátek vztahu nikdo z aktérů nepotvrdil. Koktejl.sk zveřejnil tvrzení anonymního zdroje o „dlouholetém mimomanželském vztahu“. Jde ale o verzi jediné nejmenované osoby, nikoli o doložený fakt. Jisté je jen to, že se spolu na veřejnosti objevovali nejpozději na přelomu let 2025 a 2026, tedy dlouho před právním koncem manželství.
Důvody rozpadu se liší podle toho, koho se ptáte. Cibulková mluvila o náročném období, odcizení a potřebě chránit soukromí. Navara podle serveru Šport.sk jako důvod uvedl manželčin poměr s Tiborem Vinczem. Soudně to prokázané není. Je to jeho verze.
Maminka na Instagramu
Zprávy o seznámení s maminkou stojí na signálech ze sociálních sítí, ne na veřejném prohlášení. Podle Diva.sk a iSportu se Navarova matka a Iryna navzájem sledují na Instagramu a dávají si najevo sympatie. Slovenská média to čtou jako známku přijetí a jako další krok vztahu.
Přímý výrok Navarovy matky jsme dohledat nedokázali. Neříkala, že vztah schvaluje, ani že s ním nesouhlasí. Na sítích si ale obě ženy viditelně padly do noty, a to se v rodinách, které jsou pod drobnohledem médií, neděje náhodou.
Kontrast mezi oběma partnery je výrazný. Navara si po rozpadu sedmnáctiletého vztahu, z toho deset let manželství, soukromí přísně hlídá a profil zamkl. Iryna naopak podle médií pouští veřejnost do rodinného i pracovního zákulisí. Podle nás tak vzniká zvláštní situace: o vztahu, ke kterému Navara mlčí, se veřejnost dozvídá hlavně od jeho partnerky a z aktivity jeho matky.
Byznys, který rozvod nerozplete
Navarovo podnikání je s rodinou Cibulkových propletené víc, než by se po rozvodu dalo čekat. Ve firmě ITALIAN BREW s. r. o. jsou od února 2023 společníky a jednateli on a Milan Cibulka, otec Dominiky. Každý vložil zhruba 62 tisíc korun. Podle veřejných dat zpracovaných portálem Overit utržila firma za rok 2024 přibližně 10,2 milionu korun, tedy dvakrát víc než v předchozím roce, kdy to bylo kolem 5,2 milionu. Čistý zisk ale činil jen asi 220 tisíc korun.
Bývalý zeť a bývalý tchán tak dál sedí v jedné firmě. Vedle toho vede Navara s Irynou firmu BAGETA 89 a síť Vespaio se rozrostla na osm podniků. Média uvádějí, že novější rozšiřování je už méně navázané na Cibulkovy.
Ve veřejných seznamech podniků jsme dohledali tyto bratislavské adresy:
Rybné náměstí 1 Kamenné náměstí 1A Vajnorská 1357/78 Plynárenská 7 Poštová 2 Obchodná
Adresu nejnovější, osmé kavárny jsme v otevřených zdrojích spolehlivě nedohledali a pobočku v Česku jsme nenašli. Redakčně to čteme takto: Navarův nový vztah se nepromítá jen do soukromí, ale i do struktury jeho podnikání. Stará rodinná vazba v ITALIAN BREW zůstává a vedle ní roste nová, s Irynou.
Mezonet za padesát milionů a otevřené účty
Rozvod je pravomocný, majetek ale rozdělený není. Nejviditelnější položkou je mezonet ve Starém Městě v Bratislavě s 233 metry čtverečními interiéru a 92 metry čtverečními teras. Původně byl nabízen zhruba za 62 milionů korun, nově za přibližně 50 milionů. K tomu tři parkovací místa za necelé 4 miliony korun. Jde o nabídkové ceny, ne o znalecký posudek. Další položkou je chalupa na Záhoří, její hodnota ale veřejně doložená není. Bratislavak.sk navíc upozorňuje, že dosud nikdo nepotvrdil, co přesně do společného majetku patří.
Slovenský
občanský zákoník říká, že rozvodem zaniká i společné jmění manželů. Pokud se bývalí manželé do tří let nedohodnou nebo nerozhodne soud, nastupuje zákonné vypořádání. Při něm se přihlíží i k potřebám nezletilých dětí.
Pozornost přitahují i sportovní výdělky Cibulkové. Bývalá světová čtyřka, finalistka Australian Open 2014 a vítězka Turnaje mistryň 2016, vydělala podle oficiálního profilu
WTA na prémiích přes 300 milionů korun. Jde ovšem o hrubé částky před daněmi a náklady a velká část pochází z doby před svatbou v červenci 2016. Automaticky je tedy za majetek k dělení považovat nelze.
Děti zůstávají nejcitlivějším bodem. Podle Pravdy byly v květnu hlavní otázkou řízení, tedy komu budou svěřeny, jak bude vypadat styk a výživné. Konečný režim péče veřejně známý není.
Jakub a Nina dnes vidí po otcově boku ženu, která je kdysi hlídala jako rodinná známá. Tatáž žena podepisuje firemní dokumenty s jejich otcem a jeho matka jí na Instagramu dává najevo sympatie. Kdo chtěl v Iryně Kušnir vidět jen porozvodovou epizodu, přehlíží, že se v Navarově životě usadila na třech místech najednou.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný