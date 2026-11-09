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Tenistku Cibulkovou nahradila o patnáct let mladší Ukrajinka. Její bývalý manžel už ji představil mamince

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Michal Navara, bývalý manžel Dominiky Cibulkové, už novou partnerku neschovává. Iryna Kušnir je o patnáct let mladší a zná ji i jeho matka.
Tenistku Cibulkovou nahradila o patnáct let mladší Ukrajinka. Její bývalý manžel už ji představil mamince

Tenistku Cibulkovou nahradila o patnáct let mladší Ukrajinka. Její bývalý manžel už ji představil mamince

Zdroj: Christian Mesiano / Creative Commons / CC-BY-SA
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 09.11.2026 19:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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