Listové šátečky s tvarohovou náplní podle snadného receptu. Domácí moučník, který chutná i druhý den

Příprava listového těsta je všeobecně hodně náročná a zdlouhavá. Tento recept však dokáže pravý opak a těsto se vyplatí udělat do zásoby a uložit do mrazáku. Šátečky jsou z rychlého listového těsta, které se párkrát přeloží s máslem, a plním je tvarohem s rozinkami. Doma mizí ještě vlažné. A když tvaroh náhodou nevyjde na všechny kousky, pár jich bez velkého přemýšlení naplním povidly.
Na receptu je příjemné, že nevypadá pracněji, než ve skutečnosti je. Po upečení má těsto
křehké vrstvy a pěkně křupne, což u domácího pečení vždycky potěší. Náplň míchám z tvarohu, cukru, žloutku a rozinek. Někdy do ní nastrouhám i trochu citronové kůry, protože pak voní tak nějak víc po domácí kuchyni.
Můj tip zní: Když už předem tušíte, že náplně nebude dost, nechte si po ruce lžičku povidel. Pár šátečků s jinou náplní nikomu nevadí, spíš naopak. Na talíři to pak ani nepůsobí jako nouzové řešení. Domácí listové těsto má svoje kouzlo
Bleskové listové těsto je dobrý kompromis pro chvíle, kdy člověk chce péct doma, ale nechce tomu obětovat půl dne. Neodpočívá dlouhé hodiny, přesto po upečení udělá vrstvy, které jsou vidět i cítit. Základ je prostý: do těsta se postupně zapracuje změklé máslo a celé se několikrát přeloží. Tohle obyčejné skládání pak v troubě udělá největší práci. Recept na domácí šátečky z bleskového listového těsta
Doba přípravy: 35 minut + 1 hodina chlazení Doba pečení: 18 až 22 minut Počet porcí: zhruba 12 až 16 šátečků Ingredience pro přípravu
Bleskové listové těsto: 250 g hladké mouky 1/2 lžičky soli 125 g másla, rozděleného na 50 g a 75 g cca 120 ml vody mouka na posypání pracovní plochy
Tvarohová náplň: 250 g měkkého tvarohu 1 žloutek 4 až 5 lžic moučkového cukru podle chuti 1 vanilkový cukr 1 až 2 lžíce rozinek 1 až 2 lžíce vanilkového pudinkového prášku jemně nastrouhaná citronová kůra z kousku citronu
Dokončení: 1 vejce na potření 1 lžíce mléka 2 až 3 lžíce povidel, pokud chcete část šátečků jinak naplnit moučkový cukr na posypání Postup přípravy křehkých šátečků s tvarohem a rozinkami
1. Do mísy prosejte
hladkou mouku, přisypte sůl a krátce promíchejte. Přidejte 50 g másla nakrájeného na malé kousky a prsty, případně v robotu, zpracujte na jemnou drobenku.
2. Do drobenky začněte po částech přilévat
vodu. Vypracujte měkké a poddajné těsto. S vodou nespěchejte, protože jedna mouka ji vezme víc, jiná méně.
3. Zbylých
75 g másla nechte trochu povolit. Nemá téct, má být jen měkké natolik, aby se dalo roztírat lžící. Rozdělte ho přibližně na 3 části.
4. Těsto rozválejte na lehce pomoučněné ploše na obdélník velký asi
40 × 20 cm. Dvě třetiny potřete první částí změklého másla. Suchou třetinu přehněte směrem do středu a přes ni přeložte namazanou část z druhé strany.
5. Těsto znovu opatrně rozválejte na podobně velký obdélník. Stejné překládání zopakujte ještě dvakrát se zbylým
máslem. Na váleček zbytečně netlačte, vrstvy by se mohly slepit a těsto by pak nebylo tak pěkně lístkové.
6. Nakonec těsto ještě
3 až 4krát přeložte na třetiny a pokaždé jen zlehka rozválejte. Zabalte ho a uložte alespoň na 1 hodinu do lednice. Pokud pečete s předstihem, těsto se dá připravit i dopředu a zamrazit.
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7. Mezitím si nachystejte náplň. Do misky dejte
měkký tvaroh, žloutek, moučkový cukr, vanilkový cukr, rozinky a trochu citronové kůry. Promíchejte na hladší krém. Pokud je tvaroh řidší, přidejte vanilkový pudinkový prášek; náplň se tím pěkně zpevní. Troubu předehřejte na 200 °C
8. Vychlazené těsto rozválejte na plát silný zhruba
3 mm a nakrájejte ho na čtverce. Doprostřed každého dejte lžičku tvarohové náplně. Když náplň dojde dřív než těsto, naplňte zbytek čtverců povidly.
9. Rohy čtverců přehněte k sobě a pevně je spojte, aby se šátečky v troubě příliš neotevřely. Spoje můžete lehce potřít
vodou nebo rozšlehaným vejcem, drží pak lépe.
10. Šátečky přeneste na plech vyložený pečicím papírem. Potřete je směsí
vejce a mléka a pečte asi 18 až 22 minut, až zezlátnou a těsto viditelně naskočí do vrstev. Foto: Cooky.cz, Šátečky pečte do sezlátnuti.
11. Po upečení je nechte chvíli chladnout na mřížce a potom je jemně pocukrujte. Nejlepší bývají ještě tentýž den, lehce vlažné nebo vychladlé ke kávě. V uzavřené dóze vydrží do druhého dne, i když u nás se tahle část receptu ověřuje dost těžko.
Foto: Cooky.cz, Šátečky plňte dle fantazie, tvarohem, povidly, mákem. Rady a pár věcí, které se u šátečků hodí vědět Pokud jsou rozinky hodně vysušené, namočte je na pár minut do horké vody nebo rumu a potom je osušte. Když je tvarohová náplň řídká, nepřisypávejte hned další cukr. Nejdřív ji zpevněte trochou pudinkového prášku. Listové těsto má rádo chlad. Jestli v kuchyni hřeje trouba a těsto začíná měknout, vraťte ho na pár minut do lednice. Tvarohové šátečky patří k domácímu pečivu, které se v našich kuchyních drží dlouho a tvrdohlavě. V různých podobách se pečou napříč střední Evropou a skoro každá rodina má trochu jinou verzi. Někde se zadělává kynuté těsto, jinde se sáhne po listovém. Tahle rychlejší varianta je praktická v tom, že nemusíte hlídat kynutí, a přesto z trouby vytáhnete pečivo, které působí poctivě.
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