TO: Když Skarsgård poprvé vstoupil na plac jako Pennywise, děti zachvátila skutečná hrůza

TO, FOTO: © New Line Cinema, distr. TV Nova TO, FOTO: © New Line Cinema, distr. TV Nova TO, FOTO: © New Line Cinema, distr. TV Nova TO, FOTO: © New Line Cinema, distr. TV Nova TO, FOTO: © New Line Cinema, distr. TV Nova TO, FOTO: © New Line Cinema, distr. TV Nova
V hororu To z roku 2017 se švédský herec Bill Skarsgård na svou roli připravoval natolik pečlivě, že v Los Angeles jezdil autem na zkoušky už v kompletním klaunském make-upu. Během řízení si navíc zkoušel šílený smích a z okénka děsil kolemjdoucí chodce. Hlavní padouch ztratil slova
V americkém městečku Derry ve státě Maine se začnou za podivných okolností ztrácet děti. Proti prastarému zlu se musí postavit skupina místních chlapců a děvčat, kteří si říkají Klub smolařů. Jejich největší noční můry ztělesňuje vraždící klaun Pennywise (Bill Skarsgård). Násilnická historie této bytosti zasahuje hluboko do minulosti města a děti musí při boji s ní překonat svůj vlastní strach.
Ačkoliv je děsivý klaun ústřední postavou celého příběhu, za celý film pronese pouhé čtyři minuty dialogů. Jeho představitel dokonce dorazil před kameru až v době, kdy už měla produkce více než polovinu natáčení za sebou. Čas navíc využil k tomu, aby své děsivé vystupování co nejlépe vypiloval.
Dětský herec pochválil klauna uprostřed děsivé scény
Režisér Andy Muschietti držel Billa Skarsgårda stranou od dětských herců až do chvíle, kdy museli točit společné scény. Filmaři děti předem varovali, jak hrozivě herec v kostýmu působí. Dětští představitelé nad tím mávli rukou s tím, že jde jen o masku a jako profesionálové to zvládnou. Když ale Skarsgård poprvé vstoupil na plac jako Pennywise, děti zachvátila skutečná hrůza.
Výjimku tvořil Jack Dylan Grazer, který hrál astmatika Eddieho. V jedné scéně musel plakat a dávit se, zatímco na něj Skarsgård zblízka křičel a silně slintal. Když záběr skončil, švédský herec se s obavami zeptal, jestli je chlapec v pořádku. Grazer se na něj podíval a s úsměvem odvětil, že se mu jeho práce s postavou velmi líbí.
Skarsgård později označil dětské herce za naprosté profesionály. Zmíněné silné slintání přitom způsobovaly umělé zuby, což režisér ve filmu záměrně ponechal. Nejmladší člen obsazení Jackson Robert Scott, který ztvárnil malého Georgieho, se klauna také nebál a během společných scén spolu často vtipkovali.
Děsivý výstup z lednice vznikal pozpátku
Některé hrozivé detaily na tváři klauna nevznikly v počítači. Skarsgård dokázal přirozeně hýbat očima tak, že každé směřovalo jinam. Zatímco jedním okem sledoval dětské oběti, druhým se díval přímo do objektivu kamery na diváky. Ikonický úsměv si herec navíc natrénoval už v dětství, kdy se jím snažil děsit své vlastní bratry.
V celém filmu se Pennywise prochází pouze v jediné scéně, když terorizuje Eddieho u lednice. Právě výstup z chladničky filmaři natáčeli netradičním způsobem. Skarsgård ležel na zádech uvnitř rekvizity zavěšený na drátech. Tým vizuálních efektů pohyby následně animoval pozpátku. Herec ve skutečnosti do lednice couval, což po obrácení záběru vytvořilo děsivý dojem nepřirozeně se skládajícího těla.
V klaunské místnosti seděla figurína původní hvězdy
Tvůrci do snímku propašovali odkaz na původní televizní minisérii z roku 1990. V takzvané klaunské místnosti sedí na zemi figurína oblečená do tehdejšího kostýmu, který proslavil herec Tim Curry. Nový oblek mnohem více vycházel z knižní předlohy Stephena Kinga a návrhářka Janie Bryant do něj vložila středověké, renesanční, alžbětinské i viktoriánské prvky.
Dětští představitelé dostali během natáčení otázku, kdo by je měl hrát v dospělosti. Finn Wolfhard navrhl Billa Hadera a Sophia Lillis si přála Jessicu Chastain. Oběma mladým hercům se jejich přání nakonec splnilo, protože studio tyto hvězdy do pokračování skutečně obsadilo.
Červené balonky vyděsily americkou policii
Krátce před premiérou se v pensylvánském městečku Lititz objevila řada červených balonků, které vtipálci přivázali ke kanálům po celém městě. Odkaz na slavnou knižní obálku a filmovou rekvizitu vyděsil místní obyvatele i samotnou policii.
V Německu film naopak posloužil k nečekanému humoru. Místní pobočka řetězce Burger King využila promítání k rýpnutí do svého největšího konkurenta s maskotem Ronalda McDonalda. Na konec snímku přidala text s ponaučením, že lidé nemají nikdy věřit klaunovi, doplněný o vlastní firemní logo.
Horor To odvysílá stanice Nova Cinema v pondělí 9. listopadu od 22:50.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).