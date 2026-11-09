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Sekání těsně u země trávník nezahustí, ale vysušíte ho na kost. Chyba v nastavení výšky stojí celé léto oprav

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Nejnižší poloha na sekačce bývá 2 cm. Tráva přijde o listy, kořeny zůstanou mělké a první vlna horka porost spálí do hněda.
Sekání těsně u země trávník nezahustí, ale vysušíte ho na kost. Chyba v nastavení výšky stojí celé léto oprav

Sekání těsně u země trávník nezahustí, ale vysušíte ho na kost. Chyba v nastavení výšky stojí celé léto oprav

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 09.11.2026 09:48

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