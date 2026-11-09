Sekání těsně u země trávník nezahustí, ale vysušíte ho na kost. Chyba v nastavení výšky stojí celé léto oprav

Dubnová sobota, první teplý víkend. Sekačka vyjede z garáže a páčka výšky skončí v nejnižší poloze, protože nakrátko střižený pažit vypadá upraveně a další seč se dá odložit. U oblíbené akumulátorové sekačky Kärcher LMO 36-46 Battery Set znamená spodní z pěti stupňů 20 mm. Pro letní domácí zahradu je to riskantně málo. Několik týdnů vypadá plocha jako koberec. Pak přijde červen bez deště, trávník zežloutne, na hrbolcích prosvitne hlína a do mezer se nastěhuje mech s plevelem. Z jednoho pohybu páčkou se stane sezona dosévání, zalévání a přihnojování. Výška sečení proto rozhoduje o tom, jestli trávník přečká sucho sám, nebo bude potřebovat nákladnou regeneraci.
Proč nízké sečení trávník oslabí a otevře cestu mechu
Rozšířená představa, že nízký střih podpoří odnožování a zahuštění, naráží na prostou biologii. Travní list je solární panel rostliny. Čím víc ho odstraníte, tím méně energie si tráva vyrobí, a ta jí pak chybí hlavně pod zemí. Odborníci z Cornellovy univerzity doporučují sekat výš právě proto, že vyšší porost zakoření hlouběji a lépe konkuruje plevelům.
Kalifornská univerzita doplňuje, co se děje při radikálním zásahu. Pokud sekačka odebere víc než třetinu listové plochy najednou, růst se zadrhne, obnova se zpomalí a porost prořídne. Takto oslabená plocha snáz podléhá chorobám a plevelům. Britská Královská zahradnická společnost (RHS) jmenuje mezi následky příliš nízkého střihu i mech, mělké kořeny a horší snášení sucha.
Krátké listy navíc hůř stíní půdu. Slunce ji přehřívá a vláha se odpařuje rychleji. Komerční rady Kärcheru z dubna 2021 přidávají ještě jeden argument: v suchém období nesekat úplně u země, aby trávník zachytil ranní rosu. Vědecké práce potvrzují, že rosa umí ráno dočasně zlepšit vodní stav listů, hlavně u rostlin ve stresu. Zálivku nenahradí. Na pár milimetrech strniště se jí ale zachytí jen zlomek.
Správná výška sečení: pravidlo jedné třetiny a 4 až 6 cm
Prevence se vejde do dvou čísel. Prvním je výška. Gardena v
průvodci výškou sečení uvádí pro užitný trávník 3 až 5 cm a 3 cm považuje za spodní hranici. Univerzita v Idahu jde ještě výš a většině domácích trávníků doporučuje kolem 7,5 cm, protože vyšší porost lépe odolává suchu. Pod 5 cm podle ní raději nesestupovat.
Pro běžnou českou zahradu s horkými léty proto doporučujeme držet se pásma 4 až 6 cm, v červenci a srpnu spíš u horní meze. Nižší střih snese dekorativní trávník, jenže jen s pravidelnou závlahou, hnojením a vyrovnaným povrchem. Jemné okrasné trávníky, které RHS zmiňuje s výškou pod 1,5 cm, mají s rodinnou zahradou, kde běhají děti a pes, pramálo společného.
Druhým číslem je třetina. Jedno sečení smí ubrat nanejvýš třetinu délky stébla, jak připomíná i
Kalifornská univerzita. V praxi:
Cílová výška po seči Sekat, když tráva dosáhne 4 cm přibližně 6 cm 5 cm přibližně 7,5 cm 6 cm přibližně 9 cm
Přerostlou trávu po dovolené proto zkracujte postupně, během dvou až tří sečí s odstupem několika dní. Frekvenci určuje tempo růstu, kalendář až druhořadě. Na jaře, kdy porost jede naplno, počítá STIHL zhruba s jednou sečí týdně. Vyšší střih přitom práci spíš ubere: podle Cornellu trávník sečený na 10 cm nepotřebuje sekačku tak brzy jako plocha zkrácená na 5 cm.
Český důkaz nabízí kampus Akademie věd v Krči. Krátce a často sečený trávník tam v létě usychal, kdežto plochy sečené řidčeji zůstaly zelenější a držely vlhkost, jak popisuje
projekt šetrnějšího sečení AV ČR. Bonusem byly květy a hmyz. Jak poznat trávník vysušený po skalpování
Škody se dají zachytit dřív, než se z nich stanou holiny. Univerzita v Massachusetts popisuje, jak trávník signalizuje nedostatek vody:
listy se skládají nebo svinují podélně, stopy po chůzi zůstávají v porostu dlouho viditelné, stébla se zvedají jen pomalu, ranní rosa se tvoří nerovnoměrně, místy chybí, při vadnutí porost dostává šedomodrý nádech.
Po skutečném skalpování přijdou výraznější znamení. Trávník během pár dní po seči zežloutne až zhnědne a na vyvýšeninách, okrajích záhonů či kolem kořenů stromů se objeví místa s obnaženou zeminou. Pokud k tomu došlo krátce po stažení páčky na minimum, příčina je jasná. Okamžitě zvedněte výšku o stupeň či dva a další seče plánujte podle třetinového pravidla.
Kolik stojí oprava holých míst na zahradě
Univerzální částka neexistuje, záleží na rozloze, stavu půdy a ceně vody. Pro představu jsme sestavili modelový propočet pro 100 m² trávníku, který po letní krizi potřebuje plošný dosev a výživu.
Položka Množství Orientační cena Dosévací směs (Greenkeeper Dosev, 174,60 Kč/kg) 2,5 až 3 kg při výsevku 25 až 30 g/m² 437 až 524 Kč Trávníkové hnojivo (AGRO, 3 kg za 143 Kč) podíl balení na 100 m² 57 až 95 Kč
Materiál tedy vyjde zhruba na 500 až 620 Kč. K tomu se přičte voda na pravidelnou zálivku vzcházejícího osiva a hodiny práce s hráběmi. Ceník Abexu pro rok 2026 uvádí u obdobného hnojiva doporučenou cenu 175 Kč. Při hrbolatém povrchu se může přidat i trávníkový písek. Nejvíc ale bolí čas: dosetá místa potřebují několik týdnů klidu, takže část zahrady zůstane v nejlepší části léta mimo provoz.
Postup obnovy je přitom vyzkoušený. Holá místa se dosévají do hloubky 5 až 10 mm, Greenkeeper uvádí termín setí od března do října. S hnojením po vertikutaci radí Kärcher počkat, až se půda srovná. STIHL nedoporučuje pískovat současně s výsevem a radí dodržet odstup jednoho až dvou týdnů. Kompletní nové založení dává smysl až u rozsáhlých souvislých holin, odumřelého drnu a masivního zaplevelení. Většina domácích trávníků se vzpamatuje, jakmile majitel přestane sekat nízko.
Sekačka Kärcher, mulčování a zarostlé kouty v roce 2026
Typ pohonu na přesnost výšky vliv nemá, rozhoduje rozsah a počet poloh. Modely z propagačního textu z roku 2021, sekačku LMO 36-46 Battery Set a strunovou LTR 36-33 Battery, český e-shop Kärcheru v roce 2026 vede mezi produkty mimo aktuální sortiment. Příslušenství a náhradní díly k nim ale zůstávají dostupné. Současná nabídka stojí hlavně na 18voltové řadě a robotech: například LMO 5-18 Dual nabízí 25 až 75 mm v šesti polohách, robotická RCX 6 zvládá 20 až 100 mm s nastavením přes aplikaci. Při výběru doporučujeme hlídat centrální nastavení a dostatečně vysoké maximum, které unese letních 6 cm i víc.
Mulčování k vyšší seči sedí. Jemně nadrcená tráva vrací půdě živiny a krátké odřezky se při dodržení třetinového pravidla rychle rozloží. Kärcher přesto nedoporučuje mulčovat při každém sečení a radí počkat, až předchozí vrstva zmizí. Velké chuchvalce po přerostlém porostu raději shrabejte, jinak pod sebou trávu udusí.
Kouty u plotu, nálety, kopřivy a okolí mladých stromků patří strunové sekačce. Kryt nebo výklopný oblouk chrání kůru i záhonové rostliny před nechtěným zásahem struny. Ani tady se nevyplácí jít až k hlíně.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková